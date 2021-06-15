Усадьбу, где встретятся Байден и Путин, засняли из космоса. Фото

Усадьбу Ла-Гранж в Женеве засняли из космоса. Именно на ней состоятся переговоры президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина.

Ее сфотографировал российский спутник дистанционного зондирования "Ресурс-П", сообщается на сайте "Роскосмоса". Отметим, что встреча лидеров стран пройдет 16 июня (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

На набережной возле Ла-Гранж дислоцирована военная техника, в том числе мобильная радиолокационная станция. А вход в сам парк, где она расположена, закрыт и частично обнесен металлическим забором с колючей проволокой.

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Усадьба расположена на окраине Женевы возле озера Леман. В 1864 году на ней состоялась церемония подписания Первой Женевской конвенции. Это документ, который регулирует охрану и облегчает участь раненных в войнах.

Как сообщал OBOZREVATEL, Байден прибыл в Женеву 15 июня. Прилет Путина ожидается 16 числа.

Американский лидер уже провел переговоры с президентом Швейцарии и заявил о готовности ко встрече с хозяином Кремля.

Подробнее о том, что происходит после прилета Байдена – читайте в нашей онлайн-трансляции.