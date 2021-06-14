Байден заявил, что Донбасс не помешает вступлению Украины в НАТО

Президент США Джо Байден не исключил возможность вступления Украины в НАТО несмотря на войну на Донбассе. Он сказал, что страна получит план по членству (ПДЧ), если будет соответствовать критериям.

Об этом он высказался во время пресс-конференции в понедельник, 14 июня, в штаб-квартире Альянса в Брюсселе (Бельгия). Событие транслировалось на Twitter-странице Белого дома. Вопрос стремления украинского государства в НАТО поднял журналист.

Он спросил у Байдена, помешают ли боевые действия на востоке Украины, на что президент ответил, что дело не в этом, а в соответствии критериям.

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Так, американский глава подчеркнул, что в Украине еще не решен вопрос с коррупцией.

"Соответствие критериям – вот в чем дело. Во-первых, надо избавиться от коррупции, соответствовать другим требованиям, выполнить план действий... Ситуация непонятная, предстоит понять это в будущем, а пока мы будем делать все возможное, чтобы Украина была в состоянии сопротивляться физической агрессии России", – заявил президент США.

Он добавил, что решение быть или нет Украине "частью НАТО", будет зависеть не только от него.

"Это зависит от союзников, от того, как они проголосуют. Но я знаю точно, что они [украинцы] должны убедить [проголосовать], а это не легко", – добавил Байден.

Политик также напомнил о своем выступлении несколько лет назад в Верховной Раде, когда он говорил, что "у Украины есть возможности сделать что-то такое, чего ранее не было в истории страны – генерировать демократически избранную, а не коррупционную, ведомую олигархами, нацию".

"И я указал им, когда я выступал, что они войдут в историю как отцы-основатели Украины, если они действительно это сделают. Им еще много предстоит сделать", – констатировал Байден.

Live: President Biden holds a press conference at NATO Headquarters in Brussels, Belgium. https://t.co/2iqTjq4b4T — The White House (@WhiteHouse) June 14, 2021

Как ранее писал OBOZREVATEL, в итоговой декларации саммита Организации Северо-атлантического договора заявили: решение Бухарестского саммита НАТО от 2008 года о будущем членстве Украины в Альянсе в силе, но для Киева главное – и в дальнейшем продвигать важные для страны реформы. Государству также нужно полностью использовать уже имеющиеся у него инструменты для достижения членства.