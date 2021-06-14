Заключительная декларация саммита НАТО: решение о будущем членстве Украины в силе

Решение Бухарестского саммита НАТО от 2008 года о будущем членстве Украины в Альянсе в силе, но для Киева главное – и в дальнейшем продвигать важные для страны реформы. Государству также нужно полностью использовать уже имеющиеся у него инструменты для достижения членства.

Об этом заявляется в итоговой декларации саммита Организации Северо-атлантического договора, которая была принята в понедельник, 14 июня, в Брюсселе. В то же время в интервью Agence France-Presse, Reuters и Associated Press президент Владимир Зеленский сказал: Украина сегодня ближе к получению Плана действий относительно членства в НАТО, чем когда-либо. Его цитирует пресс служба ОП.

"Мы поддерживаем решение, принятое на Бухарестском саммите, что Украина будет членом Альянса с Планом действий в отношении членства (ПДЧ, – ред.) как неотъемлемой частью процесса. Мы подтверждаем все элементы этого решения, а также последующие решения, включая то, что каждый партнер будет оцениваться по достоинству", – сказано в тексте декларации НАТО.

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Лидеры Альянса добавили, что "твердо поддерживают право Украины определять свое будущее и свой внешнеполитический курс без вмешательства извне".

Инструментами Украины для внедрения принципов и стандартов Альянса, продвижения реформ, связанных со стремлением к членству, должны стать механизмы ежегодных национальных программ в рамках Комиссии НАТО-Украина.

"Украина должна полностью использовать все инструменты, доступные в рамках Комиссии Украина-НАТО, чтобы достичь своей цели", – сказано в декларации.

В декларации указали на важность таких "широких и необратимых" реформ, как борьба с коррупцией, продвижение инклюзивного политического процесса, децентрализация, реформы в сфере безопасности, в том числе – Службы безопасности Украины.

Они должны быть основанными на демократических ценностях, уважении прав человека, меньшинств, верховенства права и "будут решающими для того, чтобы заложить основу для процветающей и мирной Украины".

В НАТО подчеркнули, что приветствуют "значительные реформы, которые уже были проведены". Стране также "настоятельно рекомендуют достигать дальнейшего прогресса в соответствии с международными обязательствами".

Лидеры стран Альянса заверили, что будут и далее поддерживать страну и оказывать практическую помощь для реформирования сектора обороны и безопасности. "Мы также будем продолжать поддерживать усилия Украины, направленные на укрепление ее устойчивости гибридным угрозам, включая увеличение интенсивности в рамках платформы Украина-НАТО по противостоянию гибридной войне", – отмечается в документе.

В организации также приветствовали сотрудничество Украины и Альянса в сфере безопасности Черноморского региона.

"Статус партнера с расширенными возможностями, предоставленный в прошлом году, дает дальнейший импульс для нашего уже амбициозного сотрудничества и будет продвигать вперед дальнейшую взаимосовместимость, предоставляя больше учений, занятий и обмен информацией. Сотрудничество в военной сфере и инициатива по построению возможностей между Украиной и НАТО, включая Литовско-польско-украинскую бригаду, и дальше будут укреплять эти усилия. Мы высоко ценим вклад Украины в операции союзников, силы реагирования НАТО и учения", – указали в декларации.

Добавим со своей стороны Зеленский в интервью сказал: "Мы ежедневно доказываем, что готовы быть в Альянсе больше, чем большинство стран Европейского Союза. Из-за того, что, к сожалению, у нас семь лет идет война, среди украинцев выросла поддержка вступления в НАТО. Потому что для людей это безопасность, это защита для их детей ".

Как писал OBOZREVATEL, на саммите НАТО лидеры хотели заложить основу для стратегического курса Альянса сразу на десятилетия – до 2030 года. Во время переговоров они рассмотрели вопрос российской угрозы, милитаризации Крыма и ситуации с безопасностью в Украине, хотя наших представителей на саммит не пригласили. Подробнее об этом читайте в материале.