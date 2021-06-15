Байден вновь ответил на вопрос о 'Путине-убийце' и дал хозяину Кремля важный совет

Байдену снова задали вопрос, считает ли он Путина убийцей. На этот раз президент США дал ценный совет лидеру России.

На брифинге, который Джо Байден давал по итогам саммита НАТО, журналист рассказал американскому президенту, что Путин в интервью телеканалу NBC рассмеялся после того, как ему напомнили, что Байден назвал его "убийцей". Корреспондент спросил, считает ли дальше глава Белого дома российского президента киллером (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Ха-ха – ответ на первый вопрос. Я тоже смеюсь", – сказал Байден и сделал небольшую паузу, подбирая слова для ответа. Он подчеркнул, что в прошлый раз ответил на этот вопрос честно и то, что думает.

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"Ну послушайте, я имею в виду, что он ясно дал понять, что ... Ответ следующий: я считаю, что в прошлом он, по сути, признал, что у него были определенные вещи, которые он мог бы сделать или сделал. Когда мне задали этот вопрос, я ответил честно. Но, по-моему, это не имеет большого значения в смысле той встречи, которая нас ждет", – сказал Байден.

Президент США также посоветовал Путину работать над тем, чтобы мир стал воспринимать его иначе.

Напомним, OBOZREVATEL сообщал, что американский президент Джо Байден назвал Владимира Путина убийцей и обвинил его в "очернении" своей репутации.

Также OBOZREVATEL писал, что встреча Джо Байдена и Владимира Путина запланирована на среду, 16 июня. Она пройдет в Швейцарии на знаменитой вилле Ла Гранж.