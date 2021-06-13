Байден – об отказе от пресс-конференции с Путиным: это не конкурс, кто лучше выглядит на камеру

Президент США Джо Байден согласился со словами главы России Владимира Путина, что отношения между двумя странами "находятся на низкой точке". Но он надеется рассказать об условиях их "улучшении" на пресс-конференции после совместного саммита.

Встреча, напомним, состоится уже 16 июня в Женеве (Швейцария) и ранее американский лидер отказался давать совместный брифинг с российским коллегой. Причину этому он пояснил во время общения с журналистами после саммита G7 на британском острове Корноулл 13 июня, передает The Hill.

"Я не имею в виду, что пресса не должна знать, но это не конкурс о том, кто может лучше выступить перед камерой и попытаться поставить друг друга в неловкое положение", – сказал Байден.

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Как передает CNN, по его словам, на одиночной пресс-конференции он хочет четко обозначить условия улучшения взаимодействий с Кремлем.

"Думаю, Путин прав, что они находятся на низкой точке", – добавил Байден.

Президент США отметил, мол, нет "гарантии", что ему после встречи или кому-либо другому удастся сменить поведение такого лидера, как президент Путин. Но признал, что в РФ есть свои проблемы, которые Белый дом может использовать для ведения переговоров.

На вопрос, почему, по его мнению, Путин не изменил своего поведения в ответ на все действия, предпринятые США до этого момента, Байден со смехом ответил: "Он Владимир Путин".

"Я не собираюсь вдаваться в подробности, потому что мне нужно говорить с ним, но я буду рад ответить на эти вопросы после встречи", – подчеркнул американский лидер.

Добавим: на саммите G7 лидеры стран-участниц в очередной раз поддержали целостность Украины, а также осудили "дестабилизирующие действия" Российской Федерации.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Байден предупредил, что страна-агрессор Россия будет иметь дело с серьезными и значимыми последствиями, если продолжит заниматься вредоносной деятельностью.