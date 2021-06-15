Усиленная охрана и спецавто: как в Женеве будут встречать Байдена и Путина

Саммит Джо Байдена и Владимира Путина состоится в среду, 16 июня, в Женеве. Город на берегу озера готовится к этой исторической встречи. Ожидается, что для освещения мероприятия будут присутствовать 3000 представителей СМИ.

О том, как будут встречать Байдена и Путина в Женеве рассказал издание Letemps. Подсчитано, что в российскую и американскую делегации, включая группы поддержки, входят по 800 человек.

Во время саммита будут мобилизованы 3500 сотрудников сил безопасности (кантональная полиция, федеральная полиция, армия).

Джо Байдена и Владимира Путина на взлетной полосе приветствовать: президент Конфедерации Гай Пармелен, член Федерального совета Игнацио Кассис, президент правительства Женевы Серж Даль Буско и мэр Женевы Фредерик Перлер.

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Джо Байден прибудет уже сегодня, во вторник, 15 июня, во второй половине дня.

Владимир Путин должен прибыть в Женеву утром в среду, 16 июня.

Около десяти самолетов должны присутствовать одновременно на взлетно-посадочной полосе в день "J" для двух делегаций.

С американской стороны будут мобилизованы две копии Air Force One. Только один будет код полета AF1 (борт номер 1): тот, на котором будет лететь Джо Байден. Также будут C-32, военная версия Boeing 757-200, C-5 и C-40.

Отметим, что Air Force One – единственный президентский самолет в мире, который из соображений безопасности отказывается от бензина из местных аэропортов. В назначенный пункт на день или два раньше прибывает грузовой самолет с танкерами, загруженными предварительно проверенным американским топливом.

С российской стороны в аэропорту Женевы будут четыре транспортных самолета и грузовой самолет Iliouchine II-76, на котором перевозят лимузины и автомобили делегации Владимира Путина.

За исключением частных рейсов, пассажирские перевозки во время саммита не будут прерываться. Путешественники могут сесть на свой самолет в обычном режиме, но могут задержаться на 15 минут на момент прибытия самолетов делегации

Военно-воздушные силы будут предоставлять услуги в сфере воздушной полиции и вести усиленное наблюдение за воздушным пространством в периметре 50 км вокруг аэропорта и на высоте до 6000 м над уровнем моря.

Авиадиспетчерская служба должна очистить пространство вокруг аэропорта за пятнадцать минут до посадки и взлета президентских самолетов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Женеве накануне встречи Байдена с Путиным появилось граффити с Навальным. Это копия рисунка, ранее создали неизвестные в центре Санкт-Петербурга.