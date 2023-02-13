В США снова заявили, что сбили неизвестный объект в воздухе: что известно

В воздушном пространстве Соединенных Штатов в воскресенье, 12 февраля, снова зафиксировали неизвестный летательный объект в небе. Его заметили над озером Гурон.

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Сначала американские военные внимательно за ним следили, а затем объект был сбит с помощью истребителя F-16. Об этом на своем канале в Twitter сообщила Элисса Слоткин, член Палаты представителей США.

Политик отметила, что объект сбили пилоты Военно-воздушных и Национальной гвардии США. В то же время, что это за объект, кем он был запущен и какую миссию выполнял, пока неизвестно.

"Великолепная работа всех, кто выполнял эту миссию как в воздухе, так и в штабе. Нас всех интересует, что это за объект и каково его назначение", – говорится в сообщении.

Слоткин призвала Конгресс на основе полученных данных от обломков провести расследование и отчитаться. Она отметила, что такие летающие объекты могут угрожать безопасности США и Канады.

В то же время член палаты представителей Джек Бергман отметил, что объект имел форму восьмиугольника и находился на высоте 20 тысяч футов. По его словам, он представлял опасность для коммерческих самолетов, сообщает WSJ.

Это был четвертый объект, сбитый над США за последние дни, начиная с китайского воздушного шара-шпиона, который был уничтожен 4 февраля. Военные самолеты сбили неизвестные объекты над Аляской в пятницу и над канадской территорией Юкон в субботу. Оба из них были описаны официальными лицами США и Канады как воздушные шары.

В субботу, 11 февраля, премьер-министр Джастин Трюдо заявил о неизвестном летающем объекте, который NORAD обнаружил над северной частью страны. После известия в атмосферу поднялись и канадские, и американские силы – американский истребитель обстрелял объект.

Отметим, что 12 февраля Китай вслед за США и Канадой заявил о неизвестном летательном объекте. Об этом сообщили муниципальные власти китайского города Ричжао. Противовоздушная оборона получила приказ о готовности нанести удар.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вашингтон сообщил о решении ввести экономические ограничения против нескольких китайских компаний. В частности, США добавили в "черный список" экспорта шесть организаций из Китая, связанных с аэрокосмической отраслью страны.

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