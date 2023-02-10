В США сбили 'неизвестный летающий объект' размером с авто – Белый дом

В администрации американского президента Джо Байдена заявили, что на территории США сбили "неизвестный летающий объект" размером с автомобиль. Это произошло в небе над штатом Аляска.

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Об этом рассказал координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в пятницу, 10 февраля, передает Reuters. По его словам, объект летел на высоте около 12 тысяч метров.

Он был сбит по приказу президента страны Байдена. По словам Кирби, откуда взялся этот объект, в Вашингтоне пока не знают. Его сбил американский истребитель.

Представитель Белого дома отметил, что Министерство обороны США отслеживало его в течении последних 24 часов.

"Объект летел на высоте 40 тысяч футов (около 12 тысяч метров) и представлял реальную угрозу безопасности гражданских полетов. По рекомендации Пентагона президент отдал приказ сбить объект. И это было исполнено", – сказал Кирби.

Объект упал в дальней северо-восточной части Аляски недалеко от канадской границы. По оценке американского пилота, на борту не было человека.

Напомним, что Соединенные Штаты 4 февраля сбили у побережья Южной Каролины высотный аэростат-разведчик, пролетавший транзитом через территорию страны. В Пентагоне отметили, что, по данным американской разведки, аэростат запустил Китай.

Из-за этого инцидента в Вашингтоне решили отменить визит государственного секретаря США Энтони Блинкена в Пекин, который должен был состояться на 5-6 февраля.

Как сообщал OBOZREVATEL, Госдеп США заявил, что сбитый китайский аэростат пролетел над более чем 40 странами и управляется китайскими военными. В устройстве есть оборудование для разведки и сбора данных.

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