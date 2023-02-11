США ввели санкции против ряда китайских компаний после вторжения аэростата-шпиона

Официальный Вашингтон в пятницу, 10 февраля, сообщил о решении ввести экономические ограничения против нескольких китайских компаний. В частности, США добавили в "черный список" экспорта шесть организаций из Китая, связанных с аэрокосмической отраслью страны.

Видео дня

Об этом сообщило издание Reuters. Причиной стал инцидент с сбитием в США китайского аэростата. В американской разведке предполагают, что Пекин использовал этот шар-шпион в рамках масштабной программы наблюдения.

В Белом доме ранее заявили, что приложат усилия для "разоблачения и устранению" китайского шпионажа, который "угрожает национальной безопасности США".

Так, в американском Министерстве торговли заявили, что пять компаний и один исследовательский институт поддерживают "усилия Китая по модернизации вооруженных сил, в частности, аэрокосмические программы Народно-освободительной армии (НОАК), включая аэростаты".

Попадание в этот список означает, что теперь компаниям будет трудно получить экспорта технологий из США. Как уточнило издание, нынешний глава Штатов Джо Байден, как и его предшественник Дональд Трамп, использовали этот список, чтобы наказать китайские компании, считающиеся угрозой национальной безопасности.

"Вашингтон заявил, что он уверен, что производитель китайского воздушного шара, который американские военные сбили в минувшие выходные у восточного побережья США, имеет "прямое отношение" к НОАК", – пишет издание.

Напомним: Соединенные Штаты 4 февраля сбили у побережья Южной Каролины высотный аэростат-разведчик, пролетавший транзитом через территорию страны. В Пентагоне отметили, что, по данным американской разведки, аэростат запустил Китай.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 февраля в Белом доме заявили, что около Аляски был сбит "неизвестный летающий объект" размером с автомобиль.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!