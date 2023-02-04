В США сбили китайский шар-разведчик в небе над Южной Каролиной. Фото и видео

В субботу, 4 февраля, в Соединенных Штатах Америки приняли решение сбить китайский воздушный шар, который несколько дней назад зашел в воздушное пространство. Аэростат был уничтожен в небе над штатом Южная Каролина. Для этого был поднят истребитель ВВС США.

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Шар сбили у побережья, сейчас идет операция по поиску обломков, которые могли упасть в океан. Операцию по сбитию аэростата показали в прямом эфире Fox News (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Отметим, что в субботу президент США Джо Байден впервые прокомментировал инцидент с китайским шаром. Журналист спросил его, собираются ли сбивать аэростат, передает ABC News.

"Мы позаботимся об этом", – ответил Байден.

Как пишет Associated Press, Федеральное авиационное управление и береговая охрана перед сбитием провели работы для того, чтобы освободить воздушное пространство и территорию под воздушным шаром, когда он достиг океана. Там дежурили корабли, чтобы сразу приступить к поиску обломков.

"Чиновники пытались рассчитать время операции так, чтобы удалось извлечь как можно больше обломков, прежде чем они утонут в океане", – сказано в сообщении.

Китай продолжает утверждать, что воздушный шар был обычным аэростатом для исследования погоды, который сбился с курса. В США в это не верят, ведь шар пролетел над военной базой в штате Монтана, где размещены ядерные межконтинентальные баллистические ракеты.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 февраля, над территорией Соединенных Штатов зафиксировали передвижение воздушного шара, оборудованного приборами для слежения. В Пентагоне отметили, что, по данным американской разведки, аэростат запустил Китай.

Из-за этого инцидента в Вашингтоне решили отменить визит государственного секретаря США Энтони Блинкена в Пекин, который был запланирован на 5-6 февраля.

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