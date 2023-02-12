Китай вслед за США и Канадой заявил о неопознанном летальном объекте

Муниципальные власти китайского города Ричжао заявили об обнаружении неопознанного летательного объекта. Противовоздушная оборона получила приказ о готовности нанести по нему удар.

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Об этом сообщило издание Global Times, подконтрольное Пекину. Поскольку город находится в непосредственной близости с дельтой реки Шу, в первую очередь предупреждение о возможном ударе передали рыбакам.

"Местные морские власти восточнокитайской провинции Шаньдун объявили в воскресенье, что заметили неопознанный летающий объект над водами вблизи прибрежного города Ричжао в провинции и готовятся сбить его, напоминая рыбакам о безопасности с помощью сообщений", – указано в источнике.

Напомним, что несколько дней назад Вашингтон принял решение сбить китайский воздушный шар, который несколько дней назад зашел в воздушное пространство. Аэростат был уничтожен в небе над штатом Южная Каролина. Для этого был поднят истребитель ВВС США.

Поздней ситуация повторилась и над территорией Канады, что вызвало соответсвующую реакцию властей.

"Я приказал сбить неопознанный объект, нарушивший воздушное пространство Канады. NORADCommand сбил объект над Юконом. Самолеты Канады и США были подняты в воздух, а американский F-22 успешно обстрелял объект", – указал тогда премьер-министр Джастин Трюдо.

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