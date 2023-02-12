В небе над Канадой сбили неизвестный летательный объект: Трюдо рассказал об инциденте
В Канаде заявили о неизвестном летающем объекте, который NORAD обнаружил над северной частью страны. Премьер-министр Джастин Трюдо приказал уничтожить "высотный воздушный объект".
Об этом он сообщил в своем Twitter. После впечатляющего известия от NORAD в воздух поднялись и канадские, и американские силы – американский истребитель обстрелял объект.
"Я приказал сбить неопознанный объект, нарушивший воздушное пространство Канады. NORADCommand сбил объект над Юконом. Самолеты Канады и США были были подняты в воздух, а американский F-22 успешно обстрелял объект", — сказал Трюдо.
Ранее Североамериканское командование воздушно-космической обороны заявило, что точно идентифицировало объект, который летел на большой высоте над северной Канадой.
"Хотя в настоящее время мы не можем обсуждать подробности, связанные с этой деятельностью, обратите внимание, что NORAD проводит постоянные, рассредоточенные операции по защите Северной Америки в одном или во всех трех регионах NORAD", — заявил в субботу официальный представитель майор Оливье Галлан в электронном заявлении.
Более детальной информации от NORAD не поступало.
Как известно, этот объект является третьим известным объектом, нарушившим воздушное пространство Северной Америки за последние две недели.
Как сообщал OBOZREVATEL, в администрации американского президента Джо Байдена заявили, что на территории США сбили "неизвестный летающий объект" размером с автомобиль. Это произошло в небе над штатом Аляска.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!