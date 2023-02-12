В небе над Канадой сбили неизвестный летательный объект: Трюдо рассказал об инциденте

В Канаде заявили о неизвестном летающем объекте, который NORAD обнаружил над северной частью страны. Премьер-министр Джастин Трюдо приказал уничтожить "высотный воздушный объект".

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Об этом он сообщил в своем Twitter. После впечатляющего известия от NORAD в воздух поднялись и канадские, и американские силы – американский истребитель обстрелял объект.

"Я приказал сбить неопознанный объект, нарушивший воздушное пространство Канады. NORADCommand сбил объект над Юконом. Самолеты Канады и США были были подняты в воздух, а американский F-22 успешно обстрелял объект", — сказал Трюдо.

Ранее Североамериканское командование воздушно-космической обороны заявило, что точно идентифицировало объект, который летел на большой высоте над северной Канадой.

"Хотя в настоящее время мы не можем обсуждать подробности, связанные с этой деятельностью, обратите внимание, что NORAD проводит постоянные, рассредоточенные операции по защите Северной Америки в одном или во всех трех регионах NORAD", — заявил в субботу официальный представитель майор Оливье Галлан в электронном заявлении.

Более детальной информации от NORAD не поступало.

Как известно, этот объект является третьим известным объектом, нарушившим воздушное пространство Северной Америки за последние две недели.

Как сообщал OBOZREVATEL, в администрации американского президента Джо Байдена заявили, что на территории США сбили "неизвестный летающий объект" размером с автомобиль. Это произошло в небе над штатом Аляска.

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