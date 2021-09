В Нью-Йорке произошел массовый "мор" птиц: зоозащитники назвали причину. Видео

В Финансовом квартале Манхэттена в Нью-Йорке (США) массово погибли птицы, врезавшиеся в небоскребы нового комплекса Всемирного торгового центра. Зоозащитники отмечают, что такая проблема существует давно, но обычно инцидентов такого масштаба не происходит.

Стеклянные ярко освещенные высотки становятся причиной гибели разных видов пернатых в сезон весенней или осенней миграции. Как рассказала волонтерка Мелисса Брейер, обычно в этот период за свою смену она собирает около 20 мертвых или искалеченных птиц. В этот же раз она нашла 226 мертвых особей, передает National Audubon Society.

Женщина записала видео в Twitter, показав масштабы происшествия. Она рассказала, что пришла в комплекс ВТЦ около 6:15 во вторник, 14 сентября (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Обычно я подхожу к зданию и, может быть, замечу пару птиц, но тут я увидела больше, чем смогла сосчитать. Я просто повсюду видела птиц. Просто везде!" – сказала Брейер.

Волонтерке также удалось найти 30 раненых, но живых особей. Она отвезла их в реабилитационный центр Фонда диких птиц.

В National Audubon Society пояснили, что городские огни могут дезориентировать перелетные виды, из-за чего они нередко врезаются в здания или истощаются, не зная куда им направляться.

Стеклянные небоскребы опасны для птиц из-за того, что создают отражение и пернатые не понимают, что летят прямо в стену.

По данным зоозащитников, ежегодно только в Нью-Йорке это приводит к гибели от 90 до 230 тыс. крылатых. В целом по США этот показатель достигает 1 миллиарда.

Волонтеры отмечают, что уменьшить эту проблему могут простые действия: управляющие зданием могут просто выключить необязательное освещение во время миграции. Жители также могут присоединиться к инициативе у себя дома или на работе.

I did this for 65 minutes straight doing one loop around @4WTC and @3NYWTC — most of these before sunrise. Please can we turn off lights during migration??? pic.twitter.com/pCXoJkUXo0