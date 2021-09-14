На Фарерских островах убили около 1,5 тысячи дельфинов: кровавая резня проводится ежегодно много веков. Фото и видео

Охотники на Фарерских островах убили 1428 дельфинов во время традиционной охоты Grindadrap. Это самая большая когда-нибудь зарегистрированная резня млекопитающих, кровь которых буквально закрасила море в красный цвет.

Об этом сообщило издание Daily Mail. Отмечается, что традиционная охота на дельфинов состоялась в минувшие выходные. Млекопитающих загоняли лодками к фьорду Скалафьордур, где их уже на мелководье убивали ножами и копьями (чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте до конца страницы).

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Обычно островитяне убивают до тысячи морских млекопитающих в год. А в 2020 году жертвами стали всего 35 белобоких дельфинов. Но на этот раз охотники перестарались.

Традиция Grindadrap берет свое начало в IX веке, когда норманны впервые поселились на островах в Северной Атлантике. Мясо дельфинов до сих пор используют для еды несмотря на то, что его не рекомендуют к употреблению из-за содержания ртути, что было доказано недавними исследованиями.

Сами жители Фарерских островов разделились в своем отношении к Grindadrap. Одни призывают уважать их традиционную островную культуру, где рыболовство занимает центральное место, а другие осуждают "варварскую" практику.

Как сообщал OBOZREVATEL, этим летом в оккупированном Крыму на косе Беляус прямо на пляжах лежали мертвые дельфины.