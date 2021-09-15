На Фарерских островах убили почти 1,5 тысячи дельфинов: китобои признали свою ошибку

Глава ассоциации китобоев на Фарерских островах считает, что массовое убийство дельфинов было ошибкой. Это спровоцировало широкий резонанс в обществе.

Как пишет ВВС, Олав Сьюрдарберг отметил, что охоту санкционировали местные власти, и она была полностью законной. Однако большинство людей были шокированы.

"Это было большой ошибкой. Когда нашли стаю, то сначала решили, что в ней всего 200 дельфинов", – сказал он.

Сьюрдарберг добавил, что масштаб охоты осознали уже после того, как она началась.

Глава ассоциации китобоев также пояснил, что сама охота не коммерческая. Часто она начинается спонтанно, когда рыбаки из какой-то деревни замечают стаю дельфинов.

К тому же, китобоям для участие не нужен какой-либо сертификат.

По словам представителя островов в парламенте Дании Сьюрдура Скааля, охота обычно проходит гуманно. Животные во время охоты умирают быстро, потому что дельфинам и китам перерубают позвоночник и перерезают горло. Правда защитники животных с ним не согласны.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Фарерских островах во время охоты были убиты 1428 дельфинов. Как правило, ежегодно жертвами становятся около 600 животных.