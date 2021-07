В Лондоне болельщики устроили беспорядки на стадионе 'Уэмбли', пострадали 19 копов. Фото

Около 60 тысяч болельщиков на стадионе "Уэмбли" в Лондоне стали свидетелями поражения сборной Англии на Евро-2020, еще миллионы смотрели решающий матч с Италией в пабах, фан-зонах и домах по всей стране. Результат 2:3 после серии пенальти расстроил фанов, и это вызвало беспорядки в городе.

Пытаясь утихомирить и разогнать разочарованных болельщиков на фоне перед и послематчевых волнений, на стадионе было совершено 49 арестов, 19 офицеров получили ранения. Об этом сообщило ВВС (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что англичане "играли как герои", добавив: "Они сделали нацию гордостью и заслуживают большой похвалы". А вот у многих граждан, которые покидали "Уэмбли", было другое мнение.

Еще до начала игры в финале Евро-2020 небольшое количество фанатов без билетов ворвалось на стадион, преодолевая заграждения и охрану. Поклонники дрались со стюардами и полицией при попытке прорваться через ворота.

Футбольная ассоциация заявила, что это "совершенно неприемлемо", а участники "поставили в неловкое положение сборную Англии".

Полиция Лондона работала с сотрудниками службы безопасности для предотвращения дальнейших нарушений. Однако уже после матча они продолжились.

На кадрах, сделанных на стадионе, можно было увидеть фанатов, перепрыгивающих через барьеры, дерущихся со стюардами и полицией, поскольку некоторые из них были удалены с трибун. Сил правоохранителей не хватало, чтобы справиться с большой толпой.

"К сожалению, 19 наших офицеров были ранены, когда они столкнулись с нестабильной толпой. Это совершенно неприемлемо. Большое спасибо офицерам из Лондона и охранникам за их участие в обеспечении безопасности и передвижения по городу вечером", – процитировал Skysports заявление правоохранителей.

And this was BEFORE they lost in penalties #EURO2020 pic.twitter.com/pcq1PBJVzu