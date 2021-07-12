В Лондоне болельщики устроили беспорядки на стадионе "Уэмбли", пострадали 19 копов. Фото

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Мир
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В Лондоне болельщики устроили беспорядки на стадионе 'Уэмбли', пострадали 19 копов. Фото

Около 60 тысяч болельщиков на стадионе "Уэмбли" в Лондоне стали свидетелями поражения сборной Англии на Евро-2020, еще миллионы смотрели решающий матч с Италией в пабах, фан-зонах и домах по всей стране. Результат 2:3 после серии пенальти расстроил фанов, и это вызвало беспорядки в городе.

Пытаясь утихомирить и разогнать разочарованных болельщиков на фоне перед и послематчевых волнений, на стадионе было совершено 49 арестов, 19 офицеров получили ранения. Об этом сообщило ВВС (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что англичане "играли как герои", добавив: "Они сделали нацию гордостью и заслуживают большой похвалы". А вот у многих граждан, которые покидали "Уэмбли", было другое мнение.

Видео дня
Фанаты без билетов прорвались на стадион "Уэмбли"

Еще до начала игры в финале Евро-2020 небольшое количество фанатов без билетов ворвалось на стадион, преодолевая заграждения и охрану. Поклонники дрались со стюардами и полицией при попытке прорваться через ворота.

Футбольная ассоциация заявила, что это "совершенно неприемлемо", а участники "поставили в неловкое положение сборную Англии".

Поражение сборной Англии на Евро-2020 вызвало беспорядки в Лондоне

Полиция Лондона работала с сотрудниками службы безопасности для предотвращения дальнейших нарушений. Однако уже после матча они продолжились.

Герцогиня Кембриджская Кэтрин во время матча

На кадрах, сделанных на стадионе, можно было увидеть фанатов, перепрыгивающих через барьеры, дерущихся со стюардами и полицией, поскольку некоторые из них были удалены с трибун. Сил правоохранителей не хватало, чтобы справиться с большой толпой.

Послематчевые кадры

"К сожалению, 19 наших офицеров были ранены, когда они столкнулись с нестабильной толпой. Это совершенно неприемлемо. Большое спасибо офицерам из Лондона и охранникам за их участие в обеспечении безопасности и передвижения по городу вечером", – процитировал Skysports заявление правоохранителей.

Поражение сборной Англии на Евро-2020 разочаровало футбольных фанатов

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем итальянцы устроили феерическое празднование победы сборной своей страны на Евро-2020. Торжества прошли на площади Пьяцца-дель-Пополо в центре Рима. Люди запускали фейерверки и кричали: "Мы – чемпионы Европы!".

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