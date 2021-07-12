Италия празднует победу сборной по футболу на Евро-2020. Впечатляющие фото и видео

Сборная Италии по футболу стала победителем 16-го чемпионата Европы, обыграв 11 июля в серии послематчевых пенальти Англию (3:2). Результат порадовал болельщиков – в ночь на 12 число тысячи фанов в разных уголках страны с фейерверками отмечали ее лидерство на Евро-2020.

А те болельщики, которые наблюдали за решающим матчем на английском стадионе "Уэмбли", праздновали в Лондоне. Там полицейским пришлось разгонять толпу, сообщает AP (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что торжества разразились в центре Рима. Фейерверк освещал небо, автомобили безостановочно гудели, а восторженные фанаты, размахивая итальянскими флагами, кричали на площади Пьяцца-дель-Пополо, где они смотрели матч на больших экранах.

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Итальянская сборная выиграла свой первый крупный футбольный трофей после чемпионата мира 2006 года. Поэтому люди скандировали: "мы чемпионы Европы", танцевали на улицах и зажигали сигнальные ракеты, пока поблизости на страже стояла полиция.

"Итальянцы отметили чемпионство Европы по футболу как новое начало не только для своей сборной, но и для страны, которая стремилась вернуться к нормальной жизни после того, как сильно и надолго пострадала от пандемии коронавируса", – поясняет агентство.

Отмечается, что многие граждане рассматривали чемпионат Европы как перезапуск для страны, которая большую часть последних 16 месяцев провела на различных стадиях изоляции. Страна была первой за пределами Азии, которая пострадала от пандемии COVID-19. Особенно весной 2020 года, когда больницы на севере были переполнены пациентами, а количество погибших резко возросло. На сегодня в Италии зарегистрировано более 127 тыс. смертей от коронавируса, что является самым высоким показателем среди 27 стран ЕС.

Однако во время празднования победы на Евро-2020 итальянцы почти не соблюдали правила. Большинство карантинных ограничений были сняты с весны, а те, что остались, в значительной степени игнорировались массой итальянских фанатов, которые танцевали и обнимались на улицах столицы.

Хотя люди по-прежнему обязаны носить маски в многолюдных условиях, полиция не предпринимала попыток вмешаться – толпы фанатов без средств защиты хлынули с площади Пьяцца-дель-Пополо, распевая национальный гимн и зажигая сигнальные ракеты. Фейерверки раздавались в воздухе, когда болельщики ходили по Риму, размахивая итальянскими флагами, в частности и на своих машинах.

При этом в Лондоне ОМОН пытался разогнать толпу возле стадиона "Уэмбли" после того, как Англия проиграла Италии в серии пенальти в финале чемпионата Европы.

Болельщики разбросали пивные бутылки, английские фанаты пели песни против Италии. По данным лондонской полиции, полицейские, следившие за финалом, арестовали 45 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, счет после основного времени матча между Италией и Англией был 1:1, а по пенальти итальянцы победили англичан со счетом 3:2. Подробнее о матче читайте по ссылке.