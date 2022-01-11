В Казахстане не прекращаются "зачистки", все стратегические объекты взял под охрану спецназ. Фото и видео (обновляется)
Во вторник, 11 января, президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев представит новое правительство. Тем временем, в стране завершилась передислокация миротворческих сил ОДКБ, которые взяли под охрану все стратегические объекты – хранилища топлива, военные склады, ТЭЦ и аэродромы, откуда самолеты Минобороны России совершают эвакуационные рейсы.
В свою очередь, Министерство внутренних дел Казахстана объявило, что за участие с беспорядках задержано уже 9900 человек, в частности только в Алматы – это 1200 людей, которые участвовали в "террористических атаках" и других преступлениях.
OBOZREVATEL следит за ситуацией в Казахстане 11 января онлайн.
01:00 – В сети показали, как выглядит крупнейший город и бывшая столица Казахстана Алматы, который стал центром протестов, всколыхнувших страну со 2 января. Последствия стрельбы, поджогов и беспорядков по состоянию на 10 января, еще видны на улицах города.
02:00 – Спецназ взял под охрану стратегические объекты в Казахстане – хранилища топлива, военные склады, ТЭЦ и аэродромы. В частности, военный аэропорт Жетыген находится под контролем белорусских "миротворцев".
03:00 – В Алматы во время массовых беспорядков скончался судья районного суда Мурат Абраев.
04:00 – В Алматы начали эвакуировать с улиц сгоревшую технику.
05:00 – К зданию парламента в Нур-Султане сейчас ограничен доступ – подъехать к нему могут только представители Кабмина и депутаты. На въезде все авто проходят проверку. Административные здания столицы (резиденция президента, парламент, правительство) оцеплены с 6 января.
06:00 – Следственный суд Нур-Султана арестовал экс-главу КНБ Карима Масимова на 2 месяца. Его задержали по подозрению в государственной измене.
07:00 – Токаев предложил кандидатуру Алихана Смаилова на должность премьер-министра Казахстана. Депутаты обсуждают – отзывы положительные.
07:15 – Парламент Казахстана единогласно одобрил Алихана Смаилова в качестве премьер-министра.
08:00 – Токаев заявил, что миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане успешно завершена. С 13 января начнется поэтапный вывод войск, который займет не более 10 дней.
Напомним: ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. Уже 4 и 5 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками, сообщалось о погибших и пострадавших. Утром 5 января президент отправил в отставку правительство и ввел в стране режим чрезвычайного положения.
Самый сильный удар пришелся на город Алматы, в центре которого происходила стрельба и столкновения правоохранительных органов и участников акции протеста. При этом, несмотря на введение чрезвычайного положения и огня на поражение со стороны силовиков, граждане страны продолжали выходить на митинги.
Также Токаев обратился к лидерам стран ОДКБ "за помощью в преодолении террористической угрозы" – так, 6 января в Казахстан начали прибывать "миротворцы" из России, Беларуси, Армении.
Что на самом деле спровоцировало протесты в Казахстане и при чем здесь Россия – читайте по ссылке.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Токаев заявил, что в протестах в стране принимают участие "террористы". "Бандиты", как сказал политик, нападали на морги и забирали оттуда тела своих "подельников";
Президент России Владимир Путин заявил, что "миротворцы" ОДКБ будут находиться на территории Казахстана до тех пор, пока не выполнят все свои функции. Он добавил, что после этого весь контингент ОДКБ будет выведен из страны.