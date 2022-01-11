В Казахстане не прекращаются "зачистки", все стратегические объекты взял под охрану спецназ. Фото и видео (обновляется)

Во вторник, 11 января, президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев представит новое правительство. Тем временем, в стране завершилась передислокация миротворческих сил ОДКБ, которые взяли под охрану все стратегические объекты – хранилища топлива, военные склады, ТЭЦ и аэродромы, откуда самолеты Минобороны России совершают эвакуационные рейсы.

В свою очередь, Министерство внутренних дел Казахстана объявило, что за участие с беспорядках задержано уже 9900 человек, в частности только в Алматы – это 1200 людей, которые участвовали в "террористических атаках" и других преступлениях.

OBOZREVATEL следит за ситуацией в Казахстане 11 января онлайн.

01:00 – В сети показали, как выглядит крупнейший город и бывшая столица Казахстана Алматы, который стал центром протестов, всколыхнувших страну со 2 января. Последствия стрельбы, поджогов и беспорядков по состоянию на 10 января, еще видны на улицах города.

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02:00 – Спецназ взял под охрану стратегические объекты в Казахстане – хранилища топлива, военные склады, ТЭЦ и аэродромы. В частности, военный аэропорт Жетыген находится под контролем белорусских "миротворцев".

03:00 – В Алматы во время массовых беспорядков скончался судья районного суда Мурат Абраев.

04:00 – В Алматы начали эвакуировать с улиц сгоревшую технику.

05:00 – К зданию парламента в Нур-Султане сейчас ограничен доступ – подъехать к нему могут только представители Кабмина и депутаты. На въезде все авто проходят проверку. Административные здания столицы (резиденция президента, парламент, правительство) оцеплены с 6 января.

06:00 – Следственный суд Нур-Султана арестовал экс-главу КНБ Карима Масимова на 2 месяца. Его задержали по подозрению в государственной измене.

07:00 – Токаев предложил кандидатуру Алихана Смаилова на должность премьер-министра Казахстана. Депутаты обсуждают – отзывы положительные.

07:15 – Парламент Казахстана единогласно одобрил Алихана Смаилова в качестве премьер-министра.

08:00 – Токаев заявил, что миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане успешно завершена. С 13 января начнется поэтапный вывод войск, который займет не более 10 дней.

Напомним: ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. Уже 4 и 5 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками, сообщалось о погибших и пострадавших. Утром 5 января президент отправил в отставку правительство и ввел в стране режим чрезвычайного положения.

Самый сильный удар пришелся на город Алматы, в центре которого происходила стрельба и столкновения правоохранительных органов и участников акции протеста. При этом, несмотря на введение чрезвычайного положения и огня на поражение со стороны силовиков, граждане страны продолжали выходить на митинги.

Также Токаев обратился к лидерам стран ОДКБ "за помощью в преодолении террористической угрозы" – так, 6 января в Казахстан начали прибывать "миротворцы" из России, Беларуси, Армении.

Что на самом деле спровоцировало протесты в Казахстане и при чем здесь Россия – читайте по ссылке.

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