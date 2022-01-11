В ОДКБ заявили, что 'миротворцы' готовы покинуть Казахстан

"Миротворцы" Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ), которые ввели в Казахстан для подавления протестов, в скором времени собираются покинуть страну. Вместе с Министерством обороны организация уже разрабатывает план.

Об этом сказал командующий "миротворцами" Андрей Сердюков во вторник, 11 января. Его слова цитирует российское издание РИА Новости в Telegram.

Объекты, которые охраняли силы ОДКБ (военно-политическая организация, в которую входят также Россия, Беларусь, Армения, Кыргызстан, Таджикистан) будут переданы правоохранительным органам Казахстана, отметил Сердюков.

"После выполнения задач миротворческими силами ОДКБ при взаимодействии с казахстанской стороной будет организовано возвращение в пункты постоянной дислокации миротворцев с техникой самолетами военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил РФ", – сказал он.

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При этом Сердюков не назвал конкретной даты вывода из страны "миротворческих сил".

Вместе с тем, накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что миссия "миротворцев" якобы успешно завершена. Поэтапный вывод войск, по его словам, начнется с 13 января и займет 10 дней. В то же время президент России Владимир Путин заявил, что "миротворцы" будут находиться на территории Казахстана "до тех пор, пока не выполнят все свои функции". По его словам, срок их пребывания будет зависеть непосредственно от Токаева.

Отметим, что "миссия" по подавлению общественных протестов началась в стране 5 января. Перед этим Токаев обратился за помощью к странам ОДКБ. В результате было принято решение направить в Казахстан коллективные "миротворческие" силы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 января в Казахстане завершилась передислокация "миротворческих" сил ОДКБ, которые взяли под охрану все стратегические объекты – хранилища топлива, военные склады, ТЭЦ и аэродромы, откуда самолеты Минобороны России совершают эвакуационные рейсы.