В Пекине ответили на сообщения о том, что Назарбаев находится в Китае

Официальный Пекин опроверг информацию, что бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев находится в Китае. Появилась реакция Министерства иностранных дел Китайской Народной Республики.

Их заявление распространило российское информагентство РИА Новости. В ведомстве также обратили внимание на опровержение, обнародованное ранее пресс-секретарем Назарбаева.

"Это ложная информация (о пребывании экс-президента Казахстана в Китае). Мы обратили внимание, что пресс-секретарь бывшего президента Казахстана заявил, что сейчас Назарбаев находится в столице Нур-Султане", – подчеркнули в МИД.

Несколько дней назад СМИ сообщили, что бывший президент Казахстана вместе с дочерями и их семьями якобы покинул страну.

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Позднее пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай выступил с опровержением. Он заявил, что экс-глава государства находится в Нур-Султане.

В Казахстане 2 января начались протесты, которые переросли в столкновения с силовиками, в результате которых были как погибшие, так и пострадавшие.

Власти объявили "антитеррористическую операцию" и пригласили в страну иностранные войска, по большей части российские.

Также 5 января президент отправил в отставку правительство, а 11 января был назначен новый состав кабмина.

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