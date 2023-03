В ISW оценили, может ли инцидент с американским беспилотником в Черном море привести к прямому конфликту между РФ и США

В американском Институте изучения войны (Institute for the Study of War) считают, что инцидент в Черном море, когда российские истребители перехватили беспилотник США MQ-9 Reaper, не приведет к прямому конфликту между Москвой и Вашингтоном. Там отметили, что тактику запугивания российские войска применяют десятилетиями.

Еще ни разу она не привела к прямому конфликту, отметили аналитики Об этом говорится в отчете ISW, опубликованном в среду, 15 марта.

"Инцидент не приведет к эскалации прямого конфликта между Россией и США. Российские силы использовали тактику запугивания против самолетов и военно-морских кораблей США и их союзников на протяжении десятилетий на нескольких театрах военных действий, не вызывая конфликта", – отметили специалисты.

В ISW добавили, что президент США Джо Байден и российский диктатор Владимир Путин "сохраняют за собой свободу выбора того, как реагировать на такие инциденты". В таких ситуациях, как отмечается, "нет ничего автоматического до эскалации".

Аналитики подчеркнули, что Байден неоднократно говорил о желании избежать прямого конфликта американских военных с РФ, а Кремль "явно и неоднократно демонстрировал нежелание начинать войну с НАТО".

Отметим, командующий ВВС США в Европе и Африке Джеймс Хекер заявил, что беспилотник MQ-9 выполнял обычные операции в международном воздушном пространстве, когда его перехватил и сбил российский самолет. Он сказал, что этот поступок россиян "опасный и непрофессиональный".

В США заявили, что проведут расследование инцидента по БПЛА Reaper в Черном море. В Пентагоне сказали, что считают поведение Российской Федерации "опасным".

При этом в минобороны России все перекрутили и заявили, что якобы американский дрон летел в направлении границы РФ и нарушил "пределы района временного режима использования воздушного пространства, установленного с целью проведения специальной военной операции". По версии России, она подняла свои истребители "в целях идентификации нарушителя".

В то же время, пропагандистские СМИ РФ сообщили, что США вызвали в Госдепартамент посла страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, американский беспилотник MQ-9 Reaper, который был перехвачен российскими истребителями над Черным морем во вторник, 14 марта, не нес вооружений. Потенциально БПЛА этого типа могут нести ракеты Hellfire, но этот был невооружен.

