Не был вооружен ракетами: в NYT раскрыли новые подробности о перехваченном российскими самолетами американском беспилотнике

Американский беспилотник MQ-9 Reaper, который был перехвачен российскими истребителями над Черным морем во вторник, 14 марта, не нес вооружений. Потенциально БПЛА этого типа могут нести ракеты Hellfire, но этот был невооружен.

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Об том сообщило издание The New York Times со ссылкой на высокопоставленного военного представителя США. По его словам, беспилотник выполнял обычные операции в международном воздушном пространстве, когда его перехватил и сбил российский самолет.

Утром 14 марта MQ-9 Reaper вылетел со своей базы в Румынии для выполнения запланированной разведывательной миссии, которая обычно длится от 9 до 10 часов.

"Хотя беспилотники, известные как Reaper, могут нести ракеты Hellfire, этот самолет был невооружен и вел наблюдение примерно в 75 милях к юго-западу от Крыма, когда его перехватили два российских самолета", – процитировали журналисты слова чиновника.

Ранее издание писало, что российские истребители Су-27, которые атаковали американский дрон, еще якобы и сливали на него горючее. Это делалось для того, чтобы вывести из строя датчики беспилотника.

По словам чиновника Пентагона, этот эпизод "ошеломил" американских военных, наблюдавших через видеотрансляцию с беспилотника в оперативный центр на авиабазе Рамштайн в Германии.

Напомним, что в США заявили, что проведут расследование инцидента по БПЛА Reaper в Черном море. В Пентагоне сказали, что считают поведение Российской Федерации "опасным".

При этом американский генерал Джеймс Хекер, командующий ВВС США в Европе и Африке, подчеркнул, что беспилотник MQ-9 выполнял обычные операции в международном воздушном пространстве, когда его перехватил и сбил российский самолет. Он сказал, что этот поступок россиян "опасный и непрофессиональный".

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