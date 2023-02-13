В Белом доме отрицают внеземное происхождение сбитых летающих объектов: будет проведена экспертиза

В администрации американского президента Джо Байдена сообщили, что неопознанные летающие объекты, сбитые над территорией США, не имеют внеземного происхождения. В Белом доме создали Межведомственную группу для анализа феномена этих объектов.

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Об этом сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге в резиденции президента США Джо Байдена в понедельник, 13 февраля. Она отметила, что объекты, сбитые над Северной Америкой, "не прибыли из других миров", передает The Guardian.

"Нет никаких признаков инопланетян или внеземной активности в этих недавних сбитиях. Я хотела убедиться, что американцы знают об этом", – сказала Жан-Пьер.

Представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби также заверил, что нет признаков, которые бы указывали на внеземное происхождение объектов. На вопрос о том, почему в Белом доме официально не называют происхождение этих объектов, он сказал: "В данном случае мы находимся на неисследованной территории. Мы попросту не знаем".

Он сказал, что Байден поручил межведомственной группе "изучить последствия для обнаружения, анализа и утилизации неопознанных воздушных объектов, которые представляют угрозу безопасности".

При этом Кирби отметил, что на данный момент удалось установить, что у Китая есть программа высотных аэростатов для сбора разведданных, которая связана с Народно-освободительной армией. Она действовала во время предыдущей администрации.

"Мы знаем, что эти аэростаты наблюдения КНР пересекли десятки стран на разных континентах по всему миру, включая некоторых из наших ближайших союзников и партнеров. Мы оценили, что в настоящее время эти воздушные шары предоставили КНР ограниченные дополнительные возможности по сравнению с другими разведывательными платформами, используемыми над Соединенными Штатами. Но в будущем, если КНР продолжит развивать эту технологию, она, безусловно, может стать для них более ценной", – заявил представитель Белого дома.

Кирби добавил, что особых причин подозревать, что эти объекты вели какое-либо наблюдение не, но исключить это в данное время также нельзя.

"Сейчас активно ведутся работы по поиску того, что осталось от этих объектов, чтобы мы могли лучше понять и донести до американцев, что они из себя представляют. Объекты на Аляске и в Канаде находятся в довольно отдаленной местности, во льду и дикой природе, и все это затрудняет их поиск в зимнюю погоду", – сказал чиновник.

Кирби подытожил, что принимая решение сбить объекты, власть США "действовала из большой осторожности, чтобы защитить нашу безопасность, наши интересы и безопасность полетов".

Напомним, первый неопознанный летающий объект сбили 4 февраля на побережье Южной Каролины. Его полет был запечатлен на видео. Следующим был обнаружен объект без двигателей или систем управления. Его заметили 10 февраля в районе Аляски на высоте более 12 км.

На следующий день, 11 февраля, в небе над Канадой военный самолет сбил неопознанный летающий объект, который имеет форму цилиндра. Специалисты не смогли установить его природу.

12 февраля истребитель США смог уничтожить еще один объект необычной формы около озера Гурон, которое находится в штате Мачиган, США.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Пентагоне заявили, что они не понимают, что удерживало в воздухе объекты. Военные подозревают, что в этом может участвовать Китай, а также не отметают даже версию с пришельцами.

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