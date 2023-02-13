Как объекты держались в воздухе, объяснить невозможно: в Пентагоне рассказали о сбитых военными летающих объектах. Фото

За последние 8 дней в небе над Америкой было зафиксировано 4 неопознанных объекта, что вызвало удивление и недопонимание у общества. Как выяснилось после сбития, летающими объектами оказались шары, цилиндр-дирижабль и восьмиугольник со струнами.

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В Пентагоне заявили, что они не понимают, что удерживало в воздухе объекты. Военные подозревают, что в этом может участвовать Китай, а также не отметают даже версию с пришельцами.

Что и где сбили (хронология)

Первый неопознанный летающий объект был зафиксирован еще в конце января, при этом был сбит – 4 февраля. Истребители ликвидировали шар-разведчик на побережье Южной Каролины. Его полет был запечатлен на видео.

Как оказалось, данный объект имеет вес более чем 1000 кг. Он оснащен гондолой размером в три автобуса, несколькими антеннами и солнечными панелями. Также была обнаружена система слежки.

Следующим был обнаружен объект без двигателей или систем управления. Его заметили 10 февраля в районе Аляски на высоте более 12 км.

На следующий день, 11 февраля, в небе над Канадой военный самолет сбил неопознанный летающий объект, который имеет форму цилиндра. Специалисты не смогли установить его природу.

12 февраля истребитель США смог уничтожить еще один объект необычной формы около озера Гурон, которое находится в штате Мачиган, США. Восьмиугольная конструкция со свисающими струнами или нитями был зафиксирован на высоте 6 км над землей.

В Пентагоне подозревают, что это может быть НЛО. Как заявляет издание Reuters, подобные объекты были замечены в небе уже несколько раз – 3 при правлении Трампа, и 1 при правлении Байдена. Однако специалисты смогли заметить некоторые отличия между этими случаями. Говоря о последних инцидентах, военные не понимают, ни как они содержались в воздухе, ни откуда они взялись.

Но также не отменяется и версия шпионажа при помощи данных летающих объектов. Американские военные намекали, что целями, скорее всего, были воздушные шары наблюдения. США работают над тем, чтобы оценить, насколько широка китайская программа разведывательных воздушных шаров.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Канаде заявили о неизвестном летающем объекте, который NORAD обнаружил над северной частью страны. Премьер-министр Джастин Трюдо приказал уничтожить "высотный воздушный объект".

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