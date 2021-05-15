Украинцы попросили о срочной эвакуации из сектора Газа из-за обострения конфликта – СМИ
Около 80 украинцев выразили желание эвакуироваться из сектора Газа из-за обострения конфликта между Израилем и Палестиной. Им предложили сформировать список и направить в диппредставительства для дальнейшей обработки.
Об этом у субботу, 15 мая, сообщил "Интерфакс-Украина" с ссылкой на источники в Министерстве иностранных дел Украины. Как пишет издание, не исключается проведение Израилем наземной военной операции в секторе Газа, что может привести к жертвам среди мирного населения.
"Предварительно известно, что около 80 граждан Украины выразили желание по эвакуации из анклава, им предложено сформировать список и направить в диппредставительства для дальнейшей обработки", – сообщил источник агентства.
Издание уточняет, что эвакуация граждан других стран пока не производилась.
Отметим, секторе Газа проживает оценочно 1600 украинцев, преимущественно украинские женщины, состоящие в браке с палестинцами, и члены их семей.
Напомним, с 10 мая движение ХАМАС в рамках операции "Меч Аль-Кудса" ("Иерусалимский меч") выпустило тысячи ракет и снарядов из сектора Газа по израильским городам.
О том, почему конфликт опять обострился, читайте в нашем материале по ссылке.
Как сообщал OBOZREVATEL:
11 мая боевики ХАМАС устроили ракетные обстрелы городов Израиля, выпустив около 130 ракет. В результате ударов погибли люди, многие получили ранения, а аэропорт имени Бен-Гуриона под Тель-Авивом был вынужден временно прекратить свою работу.
12 мая обстрелы боевиков продолжились, под удар попали города Ашкелон, Нетивот и Сдерот.
13 мая Израиль в ответ нанес удар по сектору Газа и уничтожил нескольких главарей боевиков.
На следующий день по городам Израиля снова были нанесены ракетные удары из сектора Газа и с территории Ливана.
В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что это исламистское движение заплатит высокую цену за обстрелы его страны.
Эскалация произошла после столкновений между палестинцами и полицией на Храмовой горе в Иерусалиме, в которых с обеих сторон в первый день событий пострадали около 200 человек. Позже количество травмированных выросло.