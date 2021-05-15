Украинцы попросили о срочной эвакуации из сектора Газа из-за обострения конфликта – СМИ

Около 80 украинцев выразили желание эвакуироваться из сектора Газа из-за обострения конфликта между Израилем и Палестиной. Им предложили сформировать список и направить в диппредставительства для дальнейшей обработки.

Об этом у субботу, 15 мая, сообщил "Интерфакс-Украина" с ссылкой на источники в Министерстве иностранных дел Украины. Как пишет издание, не исключается проведение Израилем наземной военной операции в секторе Газа, что может привести к жертвам среди мирного населения.

"Предварительно известно, что около 80 граждан Украины выразили желание по эвакуации из анклава, им предложено сформировать список и направить в диппредставительства для дальнейшей обработки", – сообщил источник агентства.

Издание уточняет, что эвакуация граждан других стран пока не производилась.

Отметим, секторе Газа проживает оценочно 1600 украинцев, преимущественно украинские женщины, состоящие в браке с палестинцами, и члены их семей.

Напомним, с 10 мая движение ХАМАС в рамках операции "Меч Аль-Кудса" ("Иерусалимский меч") выпустило тысячи ракет и снарядов из сектора Газа по израильским городам.

О том, почему конфликт опять обострился, читайте в нашем материале по ссылке.

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