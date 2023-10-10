'Цели достигнуты': ХАМАС заявил о готовности к мирным переговорам с Израилем

Высокопоставленный чиновник ХАМАС Мусса Абу Марзук заявил, что боевики открыты к обсуждению возможного перемирия с Израилем. Он объяснил это тем, что ХАМАС якобы "достиг своих целей".

Об этом сообщает The Times of Israel и Reuters. На вопрос, готова ли группировка обсуждать возможное перемирие, Мусса Абу Марзук сказал, что они открыты для "чего-то подобного" и "всех политических диалогов".

Примечательно, что за последние два часа ракетные обстрелы Израиля из сектора Газа полностью прекратились, что является редким случаем после трех дней почти постоянных ракетных обстрелов.

При этом израильские удары по сектору Газа продолжаются.

Видео дня

Стоит отметить, что несколько часов назад премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что удары по сектору Газа – "это только начало". Он также анонсировал "самую мощную" атаку на ХАМАС, которая "отразится у них на многих поколениях".

Кроме того, Нетаньяху сказал главе Соединенных Штатов Америки США Джо Байдену, что у его страны нет другого выбора, кроме как начать наземную операцию против ХАМАС в секторе Газа. По его словам, Израиль будет вынужден это сделать.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что от войны, которую сейчас ведет Армия обороны Израиля против террористов ХАМАС, зависит будущее его страны. Чем закончится этот конфликт, определит дальнейшее развитие событий в регионе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!