Нетаньяху сообщил Байдену о неизбежности наземной операции против сектора Газа – СМИ

Биньямин Нетаньяху, израильский премьер-министр якобы сказал главе Соединенных Штатов Америки США Джо Байдену, что у страны нет другого выбора, кроме как начать наземную операцию против ХАМАС в секторе Газа. По его словам, Израиль будет вынужден это сделать.

Об этом в понедельник, 9 октября, сообщило издание Axios с ссылкой на три израильских и американских источника. Как утверждают собеседники журналистов, политики провели уже второй разговор после вторжения ХАМАС в Израиль.

Как утверждается, Байден поднял вопрос об израильских заложниках в секторе Газа. На это премьер страны сказал, что вести переговоры с террористами сейчас нельзя.

"Мы должны войти. Мы не можем сейчас вести переговоры", – сказал Нетаньяху.

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Он добавил, что у Израиля нет другого выбора, кроме как ответить силой, потому что страна не может проявлять слабость на Ближнем Востоке.

Издание пишет, что такие слова Нетаньяху сигнализируют о том, как будет выглядеть ответ Израиля на нападение ХАМАС в предстоящие дни и недели.

По словам собеседников издания, президент Штатов не пытался оказать давление на премьера Израиля или убедить его не проводить наземную операцию в секторе Газа.

В понедельник израильские военные объявили, что они мобилизовали 300 тысячи солдат резерва в рамках подготовки к возможному наземному наступлению в секторе Газа. Это самое большое количество резервистов, призванных на службу за последние десятилетия

Во время вечернего видеообращения вечером 9 октября Нетаньху заявил, что удары по сектору Газа – "это только начало". Он также анонсировал "самую мощную" атаку на ХАМАС, которая "отразится на них на многих поколениях". Премьер подтвердил, что ЦАХАЛ переходит к массированной атаке в Газе. Он пообещал, что по ХАМАСу будет нанесен такой удар, какого не было "никогда раньше".

Как сообщал OBOZREVATEL, министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что от войны, которую сейчас ведет Армия обороны Израиля против террористов ХАМАС, зависит будущее его страны. То, чем закончится этот конфликт, определит дальнейшее развитие событий в регионе.

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