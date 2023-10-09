От исхода войны с ХАМАС зависит будущее Израиля, – министр обороны Галант

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что от войны, которую сейчас ведет Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) против террористов ХАМАС, зависит будущее его страны. То, чем закончится этот конфликт, определит дальнейшее развитие событий в регионе.

Речь идет и о существовании Израиля как государства. Об этом пишет The Times of Israel, ссылаясь на официальное представительство министра.

"Требование высокой цены от врага является необходимым условием нашего существования в регионе", – отметил Галант.

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Эти комментарии министр обороны сделал, посещая подземный командный центр ВВС Израиля в штаб-квартире ЦАХАЛ в Тель-Авиве. Известно, что он отдал приказ военным существенно увеличить интенсивность атак в секторе Газа и ликвидировать все цели исламистов ХАМАС.

Сейчас подходит к концу уже третий день войны в Израиле. В понедельник ЦАХАЛ наносил массированные удары по сосредоточениям боевиков ХАМАС с помощью авиации. В настоящее время израильская армия уже вернула контроль над территориями и теперь зачищает их от террористов. Подробнее обо всех событиях 9 октября читайте в нашей онлайн-хронике.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил, что ХАМАС напал на его страну внезапно. Он назвал эти события "израильским 11 сентября", сравнив их с самым большим терактом в истории, приведшим к гибели тысяч невинных людей.

– Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна-агрессор РФ заинтересована в разжигании войны на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что эта угроза значительно больше, чем сейчас ее воспринимает мир.

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