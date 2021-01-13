Трампу знову оголосили імпічмент

Члени Палати представників Конгресу 13 січня оголосили імпічмент президенту США Дональду Трампу.

Рішення прийняте 232 голосами "за" до 197 "проти", повідомив CNN. Таким чином, політик став першим в історії американським президентом, якому імпічмент був оголошений двічі.

Документ набрав максимальну підтримку в Палаті за всю історію подібних голосувань.

Щоб рішення, за яке проголосувала нижня палата Конгресу, набрало чинності, його повинен затвердити Сенат із 2/3 голосів.

У резолюції про імпічмент Трампа звинувачують у "підбурюванні до повстання" за його роль у штурмі Капітолію минулого тижня.

За імпічмент чинного глави США в Конгресі проголосували зокрема й республіканці (10 конгресменів). Щоправда, більшість голосів віддали все ж демократи.

Під час того, як Конгрес вирішував долю другого імпічменту Трампа, сам американський лідер звернувся до своїх прихильників із закликом не вдаватися до насильства і вандалізму під час акцій протесту.

Для розгляду документа Сенат збереться 19 січня – всього лише за день до інавгурації обраного президента Сполучених Штатів Джо Байдена. Позачергове засідання могло відбудуться 15 січня, однак лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл заявив, що цього не буде.

Нагадаємо, проєкт резолюції про імпічмент Трампа палата представників Конгресу почала розглядати 13 січня.

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