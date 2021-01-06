Во время штурма Капитолия выстрелили в сторонницу Трампа: момент попал на видео. 18+

В Вашингтоне (США) 6 января во время штурма здания Конгресса охрана Капитолия выстрелила в женщину, а также ранила еще нескольких человек.

Предварительно, пуля попала стороннице действующего главы США Дональда Трампа в область груди. Медики пытались помочь американке, ее эвакуировали из здания, передает NBC News (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Кроме того, представители правоохранительных органов подтвердили: один человек в результате штурма умер, еще несколько человек получили ранения. Их конкретное количество пока не известно.

Полиции пока не известны подробности об обстоятельствах стрельбы, как и о том, кто произвел выстрел.

В сеть попало видео момента выстрела в женщину. Как видно на обнародованных кадрах, протестующие пытались открыть двери внутри здания Конгресса. Далее на ролике слышно звук выстрела, хотя не видно, откуда и куда он был произведен. После этого очевидец заснял раненную женщину, которую кто-то кладет на пол.

На втором видео видно, что протестующие пытались оказать американке первую помощь. Возле ее рта и носа видно кровь.

Добавим, среди пострадавших есть не только участники штурма. Несколько полицейских пострадали при беспорядках в Вашингтоне, по меньшей мере один был госпитализирован.

Осторожно! Кадры 18+!

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 января сторонники Трампа устроили штурм Капитолия – здания Конгресса, который заседал, чтобы подсчитать голоса выборщиков и окончательно утвердить результаты выборов. Людям удалось попасть внутрь здания.