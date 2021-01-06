Во время штурма Капитолия выстрелили в сторонницу Трампа: момент попал на видео. 18+

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Мир
12,0 т.
Штурм Капитолия

В Вашингтоне (США) 6 января во время штурма здания Конгресса охрана Капитолия выстрелила в женщину, а также ранила еще нескольких человек.

Предварительно, пуля попала стороннице действующего главы США Дональда Трампа в область груди. Медики пытались помочь американке, ее эвакуировали из здания, передает NBC News (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Медики эвакуируют женщину из здания

Кроме того, представители правоохранительных органов подтвердили: один человек в результате штурма умер, еще несколько человек получили ранения. Их конкретное количество пока не известно.

Полиции пока не известны подробности об обстоятельствах стрельбы, как и о том, кто произвел выстрел.

В сеть попало видео момента выстрела в женщину. Как видно на обнародованных кадрах, протестующие пытались открыть двери внутри здания Конгресса. Далее на ролике слышно звук выстрела, хотя не видно, откуда и куда он был произведен. После этого очевидец заснял раненную женщину, которую кто-то кладет на пол.

Люди смотрят вниз – на раненную женщину, которая начала падать

На втором видео видно, что протестующие пытались оказать американке первую помощь. Возле ее рта и носа видно кровь.

Добавим, среди пострадавших есть не только участники штурма. Несколько полицейских пострадали при беспорядках в Вашингтоне, по меньшей мере один был госпитализирован.

Осторожно! Кадры 18+!

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 января сторонники Трампа устроили штурм Капитолия – здания Конгресса, который заседал, чтобы подсчитать голоса выборщиков и окончательно утвердить результаты выборов. Людям удалось попасть внутрь здания.

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