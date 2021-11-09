Зеленский созывает новое заседание СНБО: названа дата

Президент Украины Владимир Зеленский созвал новое заседание Совета национальной безопасности и обороны. На этот раз оно состоится не в пятницу, как обычно, а в среду, 10 ноября.

Об этом сообщается на странице СНБО в Facebook. Организовать заседание поручено секретарю ведомства Алексею Данилову.

Члены совета, которых уже проинформировали о встрече, соберутся в 13:30 в Киеве.

Что будут обсуждать во время заседания, не уточняется.

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Напомним, что во время заседания 22 октября СНБО обсуждались вопросы энергетической отрасли, ситуация с заболеваемостью коронавирусом, пересечение линии разграничения с временно оккупированными территориями Донбасса и Крыма.

До этого, 15 октября, Совет нацбезопасности впервые утвердил План обороны Украины и ввел санкции против лиц, причастных к подготовке проведения выборов в Госдуму РФ на Донбассе и в Крыму.

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