Мигранты на границе с Польшей бумерангом ударят по Путину, – дипломат

Режим незаконно избранного президента Беларуси Александра Лукашенко путем накопления нелегальных мигрантов на границе с Польшей пытается создать миграционный кризис в Европе, чтобы отвлечь Запад от насущных проблем, связанных с действиями страны-агрессора России. Этот шаг может бумерангом ударить по Кремлю.

Такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL высказал экс-посол Украины в Хорватии, Боснии и Герцеговине Александр Левченко. "Согласно международному праву, их должны отправлять туда, откуда они прибыли, то есть в Беларусь, а Беларусь должна отправить в Россию, а уже Россия их отправлять домой", – пояснил он.

"Если Польша и Литва проявят жесткость и гибкость, это ударит бумерангом по самому Кремлю", – спрогнозировал Левченко.

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Дипломат высказал предположение, что в настоящее время режим Лукашенко пытается реализовать сценарий миграционного кризиса 2015 года, при этом преследует ту же цель, которую в 2015 году преследовал президент РФ Владимир Путин – коренным образом изменить повестку дня мировых медиа.

По его словам, миграционный кризис 2015 года создал серьезные проблемы для всей Европы и фактически превратился в тему номер один в медиапространстве. "Там несколько месяцев говорили именно об этой истории". "До этого главной темой был Донбасс, а после миграционного кризиса тема Донбасса отошла на третий-четвертый план", – напомнил он.

Сегодня же Лукашенко создает новый миграционный кризис в интересах Путина, убежден Левченко. "Лукашенко вместе с Россией планирует создать миграционный вал, который отвлек бы внимание многих политиков от многих событий, волнующих Европу, в частности от игры России с ценами на газ или фактического торпедирования Россией саммита министров иностранных дел "нормандского" формата", – заявил дипломат.

Он также отметил, что мигранты, которые собираются на границе с Польшей, прибывают в Беларусь в основном из России.

"Мигранты в основном прилетают в Москву, там их организованно переправляют в Беларусь и хотят направить дальше в западные страны через польскую или, возможно, литовскую границу. На Минск по тем направлениям нет прямых рейсов", – напомнил Левченко.

Отвечая на вопрос, как будет действовать в сложившихся условиях Европа, дипломат отметил, что "теперь все научены". У европейского политикума есть осознание того, что всем мигрантам помочь просто невозможно. "Действительно, у всех сердце болит за мигрантов, но их огромное количество, всех просто невозможно охватить. Их будут снабжать миллионами. Принимать их уже никто не хочет", – сказал дипломат.

Таким образом, он спрогнозировал, что европейские страны, которым грозит миграционный кризис, будут действовать согласно международному праву, то есть будут отправлять мигрантов в страны, откуда они прибыли.

Как писал OBOZREVATEL, 8 ноября на польско-белорусской границе собралось большое количество мигрантов-курдов, требовавших пропустить их в Польшу. Президент этой страны созвал срочное совещание. Ночь на 9 ноября на границе прошла без провокаций.