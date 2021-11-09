Премьер Польши о миграционном кризисе: потоки беженцев могут пойти через Украину

Тысячи мигрантов, пытающихся прорваться через белорусско-польскую границу, могут gjйти через территорию Украины. Сложившаяся ситуация угрожает стабильности и безопасности всего Европейского союза.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во вторник, 9 ноября. Слова политика процитировала пресс-служба его канцелярии в Twitter. По его убеждению, такой риск может быть, если граница с Беларусью будет слишком плотной.

Он заверил: власти страны принимают все необходимые меры, чтобы этого не случилось, в частности, по укреплению границы по всему ее периметру. 180 километров заграждений, как рассказал политик, уже построено. В ближайшие дни должны появиться новые. Их строительство будет ускоряться, заверил Моравецкий.

Видео дня

Он также подчеркнул, что власти Польши готовы к тому, что миграционный кризис на границе будет продолжаться "длинные месяцы, кварталы, а возможно, и годы".

Ранее глава польского правительства заявил, что охрана границы является защитой национальных интересов страны, в то же время, по его словам, "на карту поставлена стабильность и безопасность всего Европейского союза".

Моравецкий назвал ситуацию на границе Беларуси и Польши гибридной атакой нелегитимного президента Александра Лукашенко. Впрочем, политик заверил: партнеры из НАТО и ЕС будут защищать мир в Европе.

Напомним, ситуация на польско-белорусской границе обострилась 8 ноября. Около четырех тысяч мигрантов (речь о беженцах из Ирака, Ирана и Сирии) продолжают находиться на границе, намереваясь попасть через территорию Польши в Германию. Днем 9 ноября они снова попытались прорваться через забор, охраняемый польскими пограничниками и военными.

В Польше уверены, что ситуация напрямую контролируется белорусскими спецслужбами под руководством Лукашенко в ответ на западные санкции против Минска.

Как сообщал OBOZREVATEL, стихийный наплыв беженцев 8 ноября на границе Польши и Беларуси вызвал беспокойство Анджея Дуды, который созвал экстренное совещание по госбезопасности.