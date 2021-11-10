Готовы к провокациям: в МВД Украины заявили об усилении охраны границы с Беларусью

В Министерстве внутренних дел Украины заверили, что контролируют ситуацию на границе с Беларусью. В ведомстве говорят, что усилили защиту и подготовились к вероятным провокациям.

Первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин рассказал, что пограничники перешли на усиленный режим работы и готовятся к любым сценариям. В том числе Украина усиливает средства на границе для сдерживания потока мигрантов, сообщает РБК-Украина.

По словам Енина, власти Беларуси должны осознавать подготовленность украинских пограничников к провокациям, похожим на те, что накануне произошли на границе между Беларусью и Польшей.

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В министерстве внутренних дел подчеркнули, что на украинско-белорусской границе обустраивают дополнительные инженерные заграждения, оснащают пограничников беспилотниками и служебными собаками, Кроме того, непосредственно усиливают и сам личный состав.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 10 ноября несколько десятков человек на белорусско-польской границе незаконно пробрались на территорию Польши. Мигранты порвали оборудованные колючей проволокой пограничные заборы.

Кроме того, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что потоки мигрантов из Беларуси могут пойти через Украину. По его убеждению, такой риск может быть, если граница с Беларусью будет слишком плотной.