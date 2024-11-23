Послов не пригласили: несмотря на протесты, парламент Грузии запланировал первое заседание

В Грузии в понедельник, 25 ноября, состоится первое заседание нового парламента. Заседание проведут, несмотря на то, что в стране продолжаются протесты против результатов парламентских выборов, в результате которых победу одержала пророссийская партия "Грузинская мечта".

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В то же время, как сообщил глава парламента Шалва Папуашвили, аккредитованные в Грузии дипломаты не будут приглашены на первое заседание. Об этом пишет "Эхо Кавказа".

Он объяснил это решение тем, что открытие сессии "должен отмечать только грузинский народ".

"Участие послов в этом процессе не важно, это дело государства. Это праздник грузинского народа, и только грузинский народ должен праздновать первую сессию своего парламента", – заявил Папуашвили.

Он также сказал, что первым вопросом в повестке дня будет "признание полномочий" законодательного органа, а проведет сессию самый старший по возрасту депутат Ладо Кахадзе.

Отметим, что большинство международных партнеров Грузии не поздравили "Грузинскую мечту" с победой на выборах, они требуют провести расследование нарушений во время голосования. Президент Грузии Саломе Зурабишвили и оппозиция также не признает результаты. Граждане страны проводят акции протеста.

Активисты обвиняют пророссийские силы в фальсификациях и требуют признать выборы нелегитимными.

Кроме того, международные наблюдатели пожаловались на многочисленные нарушения, в том числе на случаи насилия в отношении представителей оппозиции, запугивания избирателей, дискредитацию наблюдателей и злоупотребления административными ресурсами.

Свою обеспокоенность многочисленными нарушениями на выборах в Грузии выразила Франция, в США заявили, что не исключают для Грузии "дальнейших последствий", если курс правительства не изменится, а Швеция объявила о приостановке сотрудничества с властями Грузии.

Глава Евросовета Шарль Мишель призвал расследовать нарушения на выборах в Грузии. Страны Европейского Союза также сделали совместное заявление с призывом ЦИК Грузии провести прозрачное расследование, чтобы вернуть доверие к избирательному процессу.

16 ноября во время заседания Центральной избирательной комиссии Грузии, где должны были утвердить результаты выборов, оппозиционер Давид Киртадзе облил черной краской главу ЦИК Георгия Каландаришвили. Из-за этого заседание было прервано. Впоследствии ЦИК все же утвердила результаты.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер страны Ираклий Кобахидзе заявил, что новое правительство будет сформировано на первом заседании нового парламента – несмотря на отрицание оппозиции.