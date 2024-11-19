В столице Грузии возобновилась акция протеста: участники начали возводить баррикады.

В столице Грузии Тбилиси 18 ноября продолжается акция протеста против результатов парламентских выборов, в результате которых победу одержала пророссийская партия "Грузинская мечта". Митингующие ночевали в палатках и начали строить баррикады вокруг палаточного городка.

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Акция у здания Тбилисского государственного университета им. Ив. Джавахишвили началась в воскресенье, 17 ноября. В ночь на понедельник, протестующие впервые остались ночевать на месте проведении митинга, пишет "Эхо Кавказа".

Люди окружили себя флагами Грузии, Украины и Евросоюза. Преимущественно участники акции – студенты. На видео слышно песни украинской группы "Океан Эльзы".

Митингующие во главе с оппозиционными политиками требуют назначения повторных выборов в парламент страны. На проспекте Ильи Чавчавадзе установили баррикады из мусорных урн и мешков с песком, кроме того, протестующие установили несколько палаток.

Местные СМИ пишут, что участников акции поддерживают владельцы частного бизнеса: впускают в расположенные рядом кафе и магазины воспользоваться туалетом и подзарядить телефоны.

"Мы должны помнить, что нам спасать эту страну, мы не считаем друг друга, но нас должно быть много. Мы не протест Ваке-Сабурталинского района и не только одного Тбилиси, мы – протест всей Грузии, и не только сегодняшнего поколения, но и протест наших предков и будущих поколений. Поэтому, придем, соберемся, разобьемся и на территории всего города покажем "Грузинской мечте", что парламент, полученный в результате сфальсифицированных выборов, не будет признан, и не только зарубежным содружеством, но и грузинским народом", – сказал член коалиции "За перемены", основатель телекомпании Mtavari Ника Гварамия.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что общественность должна продолжать сопротивляться и протестовать.

"Хочу вам сказать, что без вашего протеста мои усилия окажутся ничем", – прокомментировала президент.

Как сообщал OBOZ.UA, во время заседания Центральной избирательной комиссии Грузии, где должны были утвердить результаты выборов, оппозиционер Давид Киртадзе облил черной краской главу ЦИК Георгия Каландаришвили. Из-за этого заседание было прервано.

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