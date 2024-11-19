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В столице Грузии возобновилась акция протеста: участники начали возводить баррикады.

Ольга Липич
Мир
3 минуты
456
В столице Грузии возобновилась акция протеста: участники начали возводить баррикады.

В столице Грузии Тбилиси 18 ноября продолжается акция протеста против результатов парламентских выборов, в результате которых победу одержала пророссийская партия "Грузинская мечта". Митингующие ночевали в палатках и начали строить баррикады вокруг палаточного городка.

Видео дня

Акция у здания Тбилисского государственного университета им. Ив. Джавахишвили началась в воскресенье, 17 ноября. В ночь на понедельник, протестующие впервые остались ночевать на месте проведении митинга, пишет "Эхо Кавказа".

В столице Грузии возобновилась акция протеста: участники начали возводить баррикады.
В столице Грузии возобновилась акция протеста: участники начали возводить баррикады.

Люди окружили себя флагами Грузии, Украины и Евросоюза. Преимущественно участники акции – студенты. На видео слышно песни украинской группы "Океан Эльзы".

В столице Грузии возобновилась акция протеста: участники начали возводить баррикады.
В столице Грузии возобновилась акция протеста: участники начали возводить баррикады.
В столице Грузии возобновилась акция протеста: участники начали возводить баррикады.

Митингующие во главе с оппозиционными политиками требуют назначения повторных выборов в парламент страны. На проспекте Ильи Чавчавадзе установили баррикады из мусорных урн и мешков с песком, кроме того, протестующие установили несколько палаток.

Местные СМИ пишут, что участников акции поддерживают владельцы частного бизнеса: впускают в расположенные рядом кафе и магазины воспользоваться туалетом и подзарядить телефоны.

В столице Грузии возобновилась акция протеста: участники начали возводить баррикады.
В столице Грузии возобновилась акция протеста: участники начали возводить баррикады.

"Мы должны помнить, что нам спасать эту страну, мы не считаем друг друга, но нас должно быть много. Мы не протест Ваке-Сабурталинского района и не только одного Тбилиси, мы – протест всей Грузии, и не только сегодняшнего поколения, но и протест наших предков и будущих поколений. Поэтому, придем, соберемся, разобьемся и на территории всего города покажем "Грузинской мечте", что парламент, полученный в результате сфальсифицированных выборов, не будет признан, и не только зарубежным содружеством, но и грузинским народом", – сказал член коалиции "За перемены", основатель телекомпании Mtavari Ника Гварамия.

В столице Грузии возобновилась акция протеста: участники начали возводить баррикады.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что общественность должна продолжать сопротивляться и протестовать.

"Хочу вам сказать, что без вашего протеста мои усилия окажутся ничем", – прокомментировала президент.

В столице Грузии возобновилась акция протеста: участники начали возводить баррикады.
В столице Грузии возобновилась акция протеста: участники начали возводить баррикады.

Как сообщал OBOZ.UA, во время заседания Центральной избирательной комиссии Грузии, где должны были утвердить результаты выборов, оппозиционер Давид Киртадзе облил черной краской главу ЦИК Георгия Каландаришвили. Из-за этого заседание было прервано.

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