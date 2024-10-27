Глава Евросовета призвал расследовать нарушения на выборах в Грузии

Глава Европейского совета Шарль Мишель призвал Грузию немедленно провести расследование относительно нарушений на избирательных участках во время голосования на парламентских выборах. По данным ЦИК страны, победу получила пророссийская партия "Грузинская мечта", однако оппозиция заявила, что результаты сфальсифицированы.

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Сообщение с призывом к грузинской власти о расследовании Мишель опубликовал в воскресенье, 27 октября, на своем аккаунте в социальной сети Х. Он отметил, что намерен внести вопрос относительно выборов в Грузии в повестку дня неформального заседания Европейского совета, которое состоится 8 ноября в Будапеште.

"Мы принимаем во внимание предварительную оценку БДИПЧ ( Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. – Ред.) и призываем Центральную избирательную комиссию и другие соответствующие органы выполнить свой долг по быстрому, прозрачному и независимому расследованию и вынесению решения относительно нарушений на выборах и обвинений в них", – заявил глава Евросовета.

Мишель подчеркнул, что предполагаемые нарушения во время голосования должны быть "серьезно прояснены и рассмотрены".

"Мы повторяем призыв Европейского союза к руководству Грузии продемонстрировать свою твердую приверженность курсу страны на вступление в ЕС, что также соответствует выводам, сделанным в июне и октябре 2024 года Европейской комиссией", – говорится в сообщении.

Также он отметил, что в ноябре Европейская комиссия оценит ситуацию и определит следующие шаги в отношениях ЕС с Грузией.

Как известно, 27 октября в Грузии прошли парламентские выборы, которые называли важнейшими за время независимости страны, ведь фактически страна выбирает между евроинтеграцией и зависимостью от России.

Согласно экзитполу Edison Research, преимущество имела оппозиция с 51,9% голосов, в то время как руководящая пророссийская партия "Грузинская мечта" – 40,9%. Однако ЦИК Грузии объявил о победе "Грузинской мечты" с якобы 54,08% голосов избирателей. Грузинская оппозиция заявила, что не признает этих результатов.

Глава наблюдательной миссии ENEMO (Европейской сети по организации наблюдения за выборами) Златко Вуйвович заявил, что выборы в Грузии проходили "в поляризованной и ограничительной среде, что подрывало инклюзивность, прозрачность и честность избирательного процесса".

Международная миссия по наблюдению за выборами в Грузии заявила о многочисленных сообщениях о давлении на избирателей, запугивании, дискредитации наблюдателей, злоупотреблении админресурсами и ряде других нарушений, в том числе случаях насилия в отношении представителей оппозиции.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не признает официальных результатов выборов в парламент страны, которые, по ее словам, были полностью фальсифицированы. Она призвала народ выйти на протест в понедельник, 28 октября.

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