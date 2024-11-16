'Ты – позор нашей страны': главу ЦИК Грузии облили черной краской после оглашения победы 'Грузинской мечты'. Видео

Во время заседания Центральной избирательной комиссии Грузии, где должны были утвердить результаты выборов, оппозиционер Давид Киртадзе облил черной краской главу ЦИК Георгия Каландаришвили. Из-за этого заседание было прервано.

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Об этом сообщает "Эхо Кавказа". Несмотря на инцидент, ЦИК все же утвердил результаты парламентских выборов.

"Ты – позор, позор нашей страны и черное пятно", – заявил Киртадзе в адрес главы ЦИК.

Кроме того, Киртадзе назвал главу Центризбиркома "точкой.ру". После того как он облил черной краской Георгия Каландаришвили, сотрудники охраны вывели его из зала.

Несмотря на инцидент, Каландаришвили вскоре продолжил заседание, надев повязку на глаз.

Одновременно с заседанием перед зданием ЦИК проходила протестная акция. Протест организовали часть оппозиции, общественные организации и студенты, требовавшие возвращения своих голосов и проведения повторных выборов. На месте присутствовало большое количество полиции, а центральные ворота были заперты.

Оппозиция и неправительственные организации сообщают, что на выборах 26 октября не были обеспечены тайны голосования, поскольку бюллетени просвечивались из-за отметок маркеров на обратной стороне. Это подтвердил судья муниципалитета Тетрицкаро Владимир Хучуа.

Как сообщал OBOZ.UA, после выборов 26 октября грузинский Центризбирком объявил о победе правящей партии "Грузинская мечта" с результатом почти 54% голосов. Такой уровень поддержки на 12% превышает результаты экзитпола, что вызвало недоверие к объявленным результатам как внутри страны, так и на международном уровне.

Кроме того, международные наблюдатели пожаловались на многочисленные нарушения, в том числе на случаи насилия в отношении представителей оппозиции, запугивания избирателей, дискредитацию наблюдателей и злоупотребления административными ресурсами.

Свою обеспокоенность многочисленными нарушениями на выборах в Грузии выразила Франция, в США заявили, что не исключают для Грузии "дальнейших последствий", если курс правительства не изменится, а Швеция объявила о приостановке сотрудничества с властями Грузии.

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