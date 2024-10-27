В Грузии сформируют правительство, несмотря на протесты оппозиции: премьер Ираклий Кобахидзе сделал громкое заявление

В Грузии объявили о намерении сформировать новое правительство после прошедших 26 октября парламентских выборов. Это будет сделано на первом же заседании новоизбранного законодательного органа страны несмотря на протесты оппозиционных сил, заявляющих о фальсификации результатов волеизъявления.

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Об этом заявил действующий премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе из правящей партии "Грузинская мечта". Его заявление и обвинения в адрес оппонентов в якобы неумении "достойно принять свое поражение" цитирует "Эхо Кавказа".

Так, Кобахидзе заявил, что первое заседание парламента пройдет в обычном режиме и правительство будет утверждено, несмотря на отказ оппозиции признавать результаты голосования. По мнению представителя правящей партии "Грузинская мечта", оппозиционным политикам, заявившим о фальсификациях на выборах, "не хватило достоинства смириться с очередным поражением".

"За все эти годы они ни разу не смогли принять результаты выборов, достойно принять свое поражение. Они потерпели поражение в девятый раз… Любая попытка оспорить конституционное устройство неприемлема. Следует еще раз подчеркнуть, что и в этом случае ряд НПО вместе с политическими, радикальными партиями выступили против конституционного строя этой страны в третий раз за 4 года. Но это слабая попытка. Это отчаянные политики, отчаянная попытка хоть как-то оправдаться перед собственными избирателями", – заявил Кобахидзе.

Напомним ранее в ЦИК Грузии объявили победу правящей партии "Грузинская мечта" на выборах. Там заявили, что за эту политсилу проголосовали 54,273% или 1 114 936 избирателей.

Четыре крупнейшие прозападные оппозиционные силы в Грузии, по данным, которые озвучил глава ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили во время пресс-конференции, вместе набрали 37,58% голосов избирателей.

Грузинская оппозиция заявила о фальсификации результатов голосования, отказалась признавать результаты выборов и анонсировала акции протеста.

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