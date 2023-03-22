Парламент Швеции проголосовал за вступление в НАТО

В среду, 22 марта, парламент Швеции проголосовал за вступление страны в НАТО. После того, как все страны НАТО ратифицируют заявку, правительство официально получит зеленый свет на присоединение Швеции к оборонному альянсу.

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Историческое решение, положившее конец 200-летнему нейтралитету страны, было принято после более чем шестичасовых дебатов. Об этом сообщает Ystads Allehanda.

Подавляющее большинство членов Риксдага проголосовали в пользу такого решения. Только Левая партия и Партия зеленых выступили против. При этом они внесли свои собственные предложения о том, чтобы законодательно запретить ядерное оружие на территории Швеции, если страна вступит в НАТО.

Решение о вступлении в Североатлантический альянс повлечет за собой ряд изменений в законодательстве. Среди прочего предлагается, чтобы в случае войны или угрозы войны правительство могло запросить военную поддержку у НАТО самостоятельно, без решения Риксдага.

Правительство также будет уполномочено запрашивать военную поддержку НАТО для предотвращения нарушений суверенности шведской территории как в военное, так и в мирное время.

Министр обороны Пол Джонсон во время заседания парламента отметил, что вступление Швеции в НАТО – это повышение стабильности и безопасности.

"Членство Швеции в НАТО является историческим событием, которое будет иметь важные политические последствия для безопасности и обороны. Швеция станет частью оборонного сотрудничества с обязательными оборонными гарантиями и совместным оборонным планированием. Это будет способствовать повышению стабильности и безопасности в нашей части Европы", – заявил он.

Как известно, в мае 2022 года Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО. Однако Турция выдвинула свои требования для их одобрения – они касались борьбы с движениями, признанными Анкарой террористическими.

В ноябре генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия и Швеция выполнили требования Турции, но Анкара утверждала обратное. 8 января Швеция заявила, что не может выполнить требования Анкары, а Финляндия поддержала ее позицию.

После этого 12 января в Стокгольме курды повесили "чучело Эрдогана" с призывом к президенту Турции уйти в отставку. Турция вызвала посла Швеции. 22 января правые активисты в столице Швеции сожгли Коран.

Затем Турция приостановила переговоры со Швецией и Финляндией, но при этом в Стокгольме надеются на вступление в Альянс летом.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намекнул на то, что Анкара может согласовать вступление Финляндии в Альянс раньше Швеции.

Впоследствии он заявил о готовности блокировать вступление Швеции в НАТО. Он порекомендовал Стокгольму "не прилагать пустых усилий" на пути в Альянс.

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