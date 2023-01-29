"Швеция будет шокирована": Эрдоган высказался о решении членства Финляндии в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал "шокирующее" для Швеции решение о членстве Финляндии в НАТО. По его словам, Анкара может отправить другой месседж по этому государству, если оно не повторит те же ошибки, как инцидент в Стокгольме с сожжением Корана.

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Об этом сообщило турецкое издание hurriyet.com.tr. Ранее в связи с указанным инцидентом Эрдоган уже заявил, что Швеция не получит от Турции поддержки вступления в НАТО.

"Швеция будет шокирована, когда это произойдет", – пообещал Эрдоган, хотя не уточнил, чем именно может быть вызвана такая реакция.

Он добавил, что Турция передала Швеции список из 120 человек, которых требует выдать.

"Они высмеивают Турцию. Они не признали Турцию. Они думают, что Турция 20, 30, 40 лет назад – – это не Турция сегодня", – заметил президент.

Напомним, ранее Эрдоган впервые публично назвал условие вступления Швеции в НАТО. Он заявил, что скандинавская страна должна экстрадировать около 130 террористов или прекратить демонстрации террористических групп РПК/ПДС в Стокгольме.

По словам Эрдогана, демонстрантов РПК часто можно увидеть на улицах столицы Швеции, хотя Анкара неоднократно предупреждала Стокгольм о недопустимости этого.

В свою очередь, в Стокгольме заявили, что не могут выполнить тех требований, которые Турция предъявляет к условию разблокирования вступления Швеции и Финляндии в НАТО. В Хельсинки же заявили, что не согласятся с тем, чтобы ратификацию вступления двух стран завершали отдельно.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– между Турцией и Швецией разразился серьезный скандал, причиной которого стало сожжение Корана в Стокгольме. В свою очередь у консульства Швеции в Стамбуле прошла массовая акция, на которой был сожжен флаг Швеции;

– министр иностранных дел Финляндии Пекка Гаависто намекнул, что Россия могла быть причастна к акции сжигания Корана на прошлой неделе. Ситуация грозит сорвать вступление Швеции в НАТО.

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