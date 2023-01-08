Швеция заявила, что не может выполнить требование Турции по вступлению в НАТО, Финляндия поддержала

Стокгольм не может выполнить тех требований, которые Турция предъявляет к условию разблокирования вступления Швеции и Финляндии в НАТО. В Хельсинки же заявили, что не согласятся с тем, чтобы ратификацию вступления двух стран завершали отдельно.

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Как пишет издание SVT, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон на конференции по вопросам безопасности при присутствии генсека НАТО заявил, что его страна не может выполнить требования Турции. По его словам, принципиальных изменений с момента подписания в июне меморандума между Финляндией, Швецией и Турцией перед тем, как последняя согласилась на их вступление в Альянс на саммите НАТО, не произошло.

"Турция одновременно и подтверждает, что мы сделали то, что обещали сделать, но и заявляет, что хочет от нас шагов, которые мы не можем и не хотим делать. И сейчас решение – в руках Турции", – подчеркнул Кристерссон.

Он выразил убеждение, что рано или поздно Анкара ратифицирует вступление Швеции в НАТО, однако не принялся комментировать, когда это произойдет.

Со своей стороны министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что, несмотря на то, что претензии Анкары касаются исключительно Швеции, Финляндия не согласится на то, чтобы ратификацию ее вступления завершали отдельно.

"Швеция – наш ближайший друг и партнер. Кроме того, вступать в Альянс без Швеции было бы не в наших интересах – тогда защита не была бы столь надежной. Швеция и Финляндия вместе являются военно-стратегической единицей", – подчеркнул Хаависто.

Напомним: в НАТО запланировано заседание высшего военного органа блока – Военного комитета. Начальники штабов вооруженных сил стран Североатлантического Альянса обсудят, в частности, военную помощь Украине для борьбы с полномасштабным вторжением России. Впервые в этом мероприятии примут участие представители Швеции и Финляндии, которые в 2022 году начали процесс вступления в НАТО.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Турция официально выдвинула требования Швеции и Финляндии относительно их вступления в НАТО. В частности, страна требует прекращения поддержки движений, которые считает террористическими;

– президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал новое заявление о членстве Швеции в НАТО. По его словам, позиция Стокгольма по отношению к курдам, которых Анкара считает террористами, замедляет процесс вступления страны в Альянс.

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