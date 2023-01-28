Турция приостановила переговоры со Швецией и Финляндией, однако в Стокгольме надеются на вступление в НАТО летом – Expressen

В Стокгольме протестующие спалили Коран недалеко от турецкого посольства. В ответ на это Турция отказалась поддерживать Швецию при вступлении в НАТО. Однако Швеция надеется, что она станет членом Североатлантического Альянса до следующего саммита НАТО.

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Об этом сообщает шведское издание Еxpressen.se. Следующий саммит НАТО планируется в Вильнюсе в июле.

Как сообщает источник, Швеция практически выполнила все пункты, которые содержатся в соглашении между Турцией, Швецией и Финляндией, поэтому турецкий парламент должен быть близок к одобрению заявки Швеции.

"События последних недель временно приостановили процесс, но не отменили", – заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем.

Как добавила пресс-секретарь Билльстрема Анна Эрхардт, Швеция имеет в планах вступление в НАТО до следующего саммита, который пройдет в июле.

Как известно, после того, как Коран был сожжен возле посольства Турции в Стокгольме, Турция приостановила трехсторонние переговоры со Швецией и Финляндией, заявив, что вести переговоры "бессмысленно".

Отметим, что Президент Турции негативно отозвался о произошедшем, назвав сжигание Корана "гнусным актом".

"Швеция показала свое неуважение к Турции и к мусульманам, в целом. Это значит, что мы не поддержим ее при вступлении в Североатлантический Альянс", – заявил Реджеп Эрдоган.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто намекнул, что Россия могла быть причастна к акции сожжения Корана на прошлой неделе. Ситуация угрожает сорвать вступление Швеции в НАТО.

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