'Не скажем 'да': Эрдоган заявил, что готов блокировать вступление Швеции в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности блокировать вступление Швеции в НАТО. Он порекомендовал Стокгольму "не прилагать пустых усилий" на пути в Альянс.

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Причиной Эрдоган назвал антитурецкие акции в Швеции. С соответствующим заявлением он выступил 1 февраля на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития Турции в Анкаре, передает Anadolu Agency.

"До тех пор пока в Швеции будут санкционировать акции, подобные сожжению священной для нас книги – Корана, мы не скажем "да" заявке Стокгольма на вступление в Альянс", – сказал президент Турции.

По словам Эрдогана, отношение Анкары к заявке Финляндии, в отличие от Швеции, – положительное.

"Наше отношение к заявке Хельсинки позитивное, а к обращению Швеции – отрицательное. Поэтому в Стокгольме не должны прилагать пустые усилия (на пути в НАТО. – Ред.)", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Швеции назвал организаторов антитурецких акций "полезными идиотами", которые помогают внешним силам сорвать вступление страны в НАТО.

Напомним, в январе Стокгольме повесили "чучело Эрдогана" с призывом к турецкому лидеру уйти в отставку. В ответ Турция вызвала посла Швеции. А 22 января в шведской столице сожгли Коран, что вызвало гнев по всему исламскому миру.

По словам главы МИД Финляндии, Москва может быть причастной к сожжению Корана – вступление Швеции в НАТО не в ее интересах.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в Альянс в мае 2022 года. При этом Турция выдвинула свои требования для их одобрения относительно борьбы с движениями, признанными ею террористическими.

В ноябре генсек НАТО Столтенберг заявил, что обе страны выполнили выдвинутые требования, но Анкара утверждала обратное.

В начале года Швеция заявила, что не может выполнить требований, Финляндия поддержала ее позицию. В конце января Турция заявила, что приостановила переговоры со Швецией и Финляндией, тем временем в Стокгольме надеются на вступление в НАТО летом 2023 года.