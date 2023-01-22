Между Турцией и Швецией разразился скандал из-за сожжения Корана: что известно

Между Турцией и Швецией разразился серьезный скандал, причиной которого стало сожжение Корана в Стокгольме. В свою очередь возле консульства Швеции в Стамбуле прошла массовая акция, на которой был сожжен флаг Швеции.

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На скандал уже отреагировало правительство скандинавской страны. Об этом сообщает Euronews (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Скандальная акция протеста с сожжением Корана прошла 21 января возле турецкого посольства в Стокгольме. Представитель ультраправой партии Расмус Палудан и его сторонники публично сожгли священную книгу мусульман. Примечательно, что протесты в Стокгольме состоялись против сопротивления Турции намерениям Швеции присоединиться к НАТО.

После скандала с Кораном в министерстве иностранных дел Турции осудили акцию, заявив, что ее одобрили власти Швеции. Однако в скандинавской стране также осудили действия Палудана. По словам министра иностранных дел страны Тобиаса Билльстрема, в Швеции широкая свобода самовыражения, но это не значит, что правительство поддерживает подобные акции.

В свою очередь в Турции вспыхнули антишведские протесты. Возле генерального консульства Швеции в Стамбуле прошла массовая акция, на которой был сожжен флаг скандинавской страны. Кроме того, в Анкаре отменили запланированный на следующую неделю визит министра обороны Швеции. Глава оборонного ведомства Турции Хулуси Акар заявил, что "визит потерял всякий смысл".

Также акцию с сожжением Корана осудил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. Он принес извинения мусульманам, которых оскорбил этот поступок.

Глава шведского правительства заявил, что свобода выражения взглядов - это фундаментальная составляющая демократии, но некоторые методы не всегда приемлемы.

"Сжигать книгу, которая для многих священна – это жест большого неуважения. Хочу выразить соболезнования всем мусульманам, которых оскорбило произошедшее", – сказал Кристерссон.

Напомним, Турция официально выдвинула требования Швеции и Финляндии относительно их вступления в НАТО. В частности, страна требует прекращения поддержки движений, которые считает террористическими;

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал новое заявление о членстве Швеции в НАТО. По его словам, позиция Стокгольма по отношению к курдам, которых Анкара считает террористами, замедляет процесс вступления страны в Альянс.

В свою очередь в Стокгольме заявили, что не могут выполнить тех требований, которые Турция предъявляет к условию разблокирования вступления Швеции и Финляндии в НАТО. В Хельсинки же заявили, что не согласятся с тем, чтобы ратификацию вступления двух стран завершали отдельно.

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