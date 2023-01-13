В Стокгольме "повесили" чучело Эрдогана: Турция вызвала посла Швеции. Фото и видео

В столице Швеции Стокгольме "повесили" вниз головой чучело президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Организатором акции выступила курдская организация "Комитет Рожевы", которая назвала Эрдогана диктатором и призвала его уйти в отставку.

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В ответ Турция вызвала посла Швеции. Об этом сообщает Reuters. Фото и видео перформанса обнародовал сам "Комитет Рожевый" в Twitter (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"История показывает, как часто заканчивают диктаторы, поэтому, ради всех, Эрдоган: воспользуйся шансом и уйди в отставку, чтобы не оказаться вверх ногами на площади Таксим", – говорится в сообщении "Комитета Розавы" в Twitter.

Reuters со ссылкой на источник в турецких дипломатических кругах утверждает, что посла Швеции в Турции Стаффана Херрстрома вызвали в Министерство иностранных дел и передали ноту Анкары.

"Было подчеркнуто наше ожидание, что виновные в инциденте должны быть установлены, необходимые процессы проведены, и Швеция должна выполнить свои обещания", – отметил источник.

В МИД Швеции подтвердили, что посла вызвали в Министерство иностранных дел в Анкаре, но отказались сообщить подробности инцидента.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 18 мая 2022 года Швеция и Финляндия в связи с растущей угрозой со стороны России, развязавшей войну в Украине, подали заявки на членство в НАТО. Однако обе страны столкнулись с сопротивлением Турции.

28 июня 2022 года Финляндия и Швеция подписали с Турцией Меморандум о взаимопонимании, фактически открывший путь скандинавским странам к вступлению в НАТО.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступал против вступления двух государств в НАТО, поскольку считает, что они помогают террористическим организациям. Турция выдвинула десять условий Швеции и Финляндии для разблокирования вступления в НАТО.

8 января Швеция заявила, что не может выполнить требование Турции по вступлению в НАТО.

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