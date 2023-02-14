Не пострадал ни один житель: в городе на юге Турции во время землетрясения уцелели все дома, мэр раскрыл ''секрет''. Фото

В городе Эрзинь на юге Турции, где произошло самое смертоносное за последние годы землетрясение, уцелели все дома и не пострадал ни один житель. Мэр города Оккеш Эльмасоглу объяснил это тем, что при строительстве в городе придерживаются всех правил и норм.

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Об этом сообщает Türkiye Gazetesi. Эрзинь, в котором проживает 42 тысячи человек, находится на юге страны, в центре провинции Хатай.

Вследствие землетрясения были разрушены здания во многих районах Хатая, кроме Эрзиня. В Эрзине есть поврежденные и треснутые здания, но нет ни одного здания, которое завалилось или было полностью разрушено.

Мэр сказал, что они соблюдают правила, касающиеся зданий в районе, и не допускают никаких незаконных построек.

"После избрания на первый срок я старался никоим образом не допускать незаконных построек. Были здания, построенные раньше", - объяснил он.

Напомним, начиная с 6 февраля 2023 г. в Турции, а также соседней Сирии. По состоянию на вечер 13 февраля сообщалось, что число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 37 тыс. человек: 31 643 и 5 714 соответственно. Число пострадавших измеряется десятками тысяч.

14 февраля стало известно, что в Турции 18-летнего парня спасли из-под завалов спустя 198 часов после землетрясения. Среди дождавшихся чудесного спасения - женщина, выжившая с младенцем под завалами, известны также несколько случаев спасения маленьких детишек.

Также полосы мировых СМИ облетела трогательная история о псе, который в Турции помог спасти из-под завалов пятерых человек. Удивительное животное не оставляло поиски даже тогда, когда изранило лапы.

А вот некоторые люди показали себя значительно хуже животных. В Турции мародеры грабят поврежденные в результате землетрясения здания, власти отчитываются о десятках задержанных воров.