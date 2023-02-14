"Черная сплошная тьма": женщина, выжившая с младенцем под завалами в Турции, рассказала о моменте землетрясения и спасении

Жительница Самандага на юге Турции Некла Камуз провела под завалами четыре дня вместе со своим маленьким сыном Ягизом. Когда пятиэтажку, в которой жила семья, разрушило смертоносное землетрясение, мальчику было всего 10 дней. Маму с ребенком спасла случайность – от толчков земли рядом упал шкаф, который не дал бетонной плите обрушиться на людей.

Видео дня

Историей 33-летней Камуз поделилось издание "BBC News Україна". Женщина призналась, что в сплошной темноте, лежа под руинами собственного дома, она потеряла чувство времени. Когда спасательная команда обнаружила ее и сына, Камуз сперва подумала, что она бредит.

Младший сын пострадавшей родился 27 января. Мальчика назвали Ягиз, что означает "храбрый".

Через 10 дней, в 04:17 по местному времени, многоквартирный дом семьи начало трясти. Камуз как раз кормила младенца. Она с ребенком на руках побежала к мужу, который был в другой комнате. Тот, вместе со старшим сыном, бросился навстречу, но на них упал шкаф.

"По мере того, как землетрясение усиливалось, обрушилась стена, комната тряслась, а здание меняло свое положение. Когда все остановилось, я не поняла, что упала на нижний этаж (семья жила на втором этаже. – Ред.). Поэтому звала их, но ответа не последовало", – рассказала жительница Турции.

Женщина лежала с ребенком на груди около четырех дней. Она не видела ничего, кроме "черной сплошной тьмы". Ей показалось, что она упала на детские игрушки, но устроиться поудобнее возможности не было.

Из-за пыли было тяжело дышать, но постепенно все успокоилось и пыль осела. Вдали женщина слышала голоса, но ее крики о помощи и стук по шкафу никто не слышал.

Камуз призналась, что ей было очень страшно, она думала, что их, возможно, не найдут. Жительница Самандага также переживала за мужа и второго сына.

"У вас обычно столько планов, когда рождается ребенок, а потом... вдруг вы оказываетесь под завалами", – поделилась эмоциями она.

Некла кормила младенца грудью, когда он плакал, но большую часть времени Ягиз спал. У нее самой не было ни еды, ни воды. В отчаянии женщина пыталась выпить собственного грудного молока.

Пострадавшая решила, что будет молчать, чтобы экономить силы, пока не услышит рядом голоса или другие звуки. В какой-то момент она услышала лай собак, но не совсем поверила в реальность происходящего.

"С тобой все в порядке? Если да, постучи один раз, – крикнул кто-то. – Из какой ты квартиры?". После этого женщина увидела свет от фонаря. Когда спасатели спросили о возрасте Ягиза, мать растерялась. Она знала только, что когда произошло землетрясение, ребенку было 10 дней.

Когда их вытащили, Камуз окружила толпа людей, но она не могла узнать ни одного лица. В больнице пострадавшей рассказали, что ее мужа Ирфана и трехлетнего сына Игита Керима также достали из-под завалов. У них были серьезные травмы ног, поэтому их перевели в другую больницу в провинции Адана.

Некла и Ягиз не получили серьезных телесных повреждений. Их продержали в больнице 24 часа и выписали.

Мама и ребенок временно живут в палатке из дерева и брезента вместе с 11 соседями, которые тоже потеряли жилье.

"Думаю, если бы у моего ребенка не хватило сил, чтобы справиться с этим, я бы тоже не смогла... Я очень рада, что он маленький и ничего не помнит", – сказала она.

Как писал OBOZREVATEL:

– Количество погибших в результате мощного землетрясения в Турции и Сирии 6 февраля продолжает стремительно расти.Известно уже о более чем 37 тыс. погибших в двух странах.

– Город Нурдагы в провинции Газиантеп, по заявлению турецких властей, восстановить не выйдет. Этот населенный пункт решено полностью снести и отстроить заново.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!