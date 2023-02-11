В Турции пес помог спасти из-под завалов пятерых: даже с ранеными лапами не оставлял поисков. Фото

В Малатье, Турция, во время землетрясения пострадала собака по кличке Кепюк. В настоящее время, даже после травмы всех 4 лап, она продолжает поисково-спасательные работы и ищет людей, которые и до сих пор находятся под завалами.

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Об этом сообщило турецкое издание Тrthaber. Собака была натренирована спасать людей во время стихийных бедствий.

Кепюк работает с турецкой спасательной командой Van Disaster and Emergency Management и помогает им спасать людей, которые пострадали в результате землетрясений, лавин, оползней и других природных бедствий.

Собаку направили в турецкий город Малатья вместе со своими тренерами Дерсимом Булутом и Ниязи Озбеком. Там команда должна была спасать людей на месте крушения зданий.

Животное было ранено в результате землетрясения осколками от разбитых окон. Специалисты перевязали лапы собаке.

Несмотря на собственные травмы, отважный пес продолжает помогать чрезвычайникам и спасать жизни людей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в центральной части Турции рано утром 6 февраля произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8. Сильные подземные колебания также нанесли разрушения в Сирии. В тот же день регион потрясли повторные толчки. Афтершоки фиксировались в разных странах.

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