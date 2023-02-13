Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 34 тыс. человек: под завалами продолжают искать людей. Фото и видео

Количество погибших в результате мощного землетрясения в Турции и Сирии продолжает стремительно расти. По состоянию на 13 февраля известно уже о более чем 34 тыс. погибших в двух странах.

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При этом счет раненных уже идет на десятки тысяч, спасатели продолжают разбирать завалы. Об этом сообщает издание CNN(чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По информации координационного центра по чрезвычайным ситуациям Турции, число погибших достигло 29,6 тыс. человек. В то же время в Сирии уже известно о 4574 погибших.

Мощные подземные толчки произошли рано утром 6 февраля. Землетрясение вызвало существенные разрушения в Кахраманмараше, Килисе, Диярбакыре, Адане, Османие, Газиантепе, Шанлыурфе, Адыямане, Малатье и Хатае. Несмотря на то, что эпицентр землетрясения находился в Турции, оно также привезло к серьезным последствиям в соседней Сирии.

Десятки тысяч спасателей уже в течение недели непрерывно занимаются разбором завалов и поиском людей. Даже спустя несколько суток им удается обнаружить под остатками домов выживших людей.

Организации по оказанию помощи предупреждают, что жертв, вероятно, станет гораздо больше. Такие выводы обусловлены тем, что поисково-спасательные группы просеивают обломки тысяч разрушившихся зданий, сталкиваясь с риском повторных толчков.

Напомним, землетрясения, произошедшие в Турции, привели к ужасным последствиям: в стране разрушены тысячи зданий, погибли тысячи человек, десятки тысяч пострадали. Эксперты рассказали, какие три фактора сделали землетрясение настолько разрушительным.

Ранее сообщалось, что в Турции после страшного землетрясения активизировались маргинальные группы мародеров. Они массово грабят разрушенные дома, офисы и фермы, местные власти объявили облаву на преступников.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Национальной академии наук считают, что землетрясения рано или поздно коснутся всей территории Украины. Самые мощные силой 8 баллов по шкале Рихтера возможны в юго-западной части Одесской области.

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